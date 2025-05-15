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الرياضة

أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو.. موعد مع النخبة

أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو.. موعد مع النخبة
15 مايو 2025 18:13

 
أبوظبي (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»، اكتمال الاستعدادات لانطلاق الجولة الختامية من السلسلة العالمية من البطولة، التي تُنطلق يوم غد وتستمر على مدار 3 أيام، من 16 إلى 18 مايو الجاري في «مبادلة أرينا»، بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة من 66 دولة، من بينهم أكثر من 300 من حملة الحزام الأسود.
وتُعد الجولة الختامية، التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بالتعاون مع اتحاد الجوجيتسو، المحطة الأخيرة في موسم 2024 - 2025، بعد جولات ناجحة أقيمت في عواصم عالمية مثل إسطنبول، وريو دي جانيرو، ودالاس، وطوكيو، وشيان، وروما، وموسكو، ولندن، لتكون العاصمة أبوظبي محطة الختام لموسم استثنائي.
وأكد عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن البطولة تُعد تتويجاً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانة رياضة الجوجيتسو على الصعيد العالمي.
وقال إن: «أبوظبي جراند سلام ليست مجرد بطولة، بل منصة ملهمة تجمع نخبة الأبطال من مختلف القارات في بيئة احترافية تليق بالنجوم، والجوائز التي تقدمها الرابطة في ختام كل موسم تمثّل حافزاً حقيقياً لجميع اللاعبين، وتشجع على الاستمرارية والتميز».
وأضاف: «نحن في الاتحاد، وبدعم القيادة الرشيدة، مستمرون في تمكين الرياضيين، وتقديم نموذج عالمي يحتذى به في تنظيم الفعاليات الكبرى، ما يعزز من مكانة الدولة كعاصمة عالمية للجوجيتسو».
من جهته، أعرب حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ايدج»، الراعي الرئيسي للبطولة، عن فخر المجموعة بدعم هذا الحدث العالمي، مؤكداً أن البطولة تجسّد قيم التميز والانضباط والطموح، وتسهم في تعزيز الروح الرياضية والتواصل المجتمعي.

وأكدت اللجنة المنظمة جاهزيتها من حيث الجوانب الفنية والتنظيمية للبطولة، حيث تم تجهيز 11 بساطاً للمنافسات وفق أعلى المعايير الدولية، إلى جانب توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات جماهيرية وترفيهية تواكب حجم الحدث.
وتنطلق منافسات البطولة، بمواجهات فئتي الناشئين والأساتذة، تليها نزالات الحزام الأزرق والبنفسجي، فيما تُخصص منافسات يوم السبت لفئتي الحزام البني والأسود، على أن تختتم البطولة يوم الأحد، بالنزالات النهائية وحفل التتويج الرسمي وتكريم الفائزين بجوائز التصنيف السنوي.
وأعرب البرازيلي يواندرسون فيريرا، أحد أبرز نجوم الجوجيتسو العالميين، عن اعتزازه بالمشاركة في الجولة الختامية، مؤكداً أن البطولة تمثل ذروة موسم كامل من العمل والتحضير، وتوفّر منصة مثالية لاختبار قدرات اللاعبين أمام أفضل المنافسين في العالم، مشيراً إلى أن «أبوظبي هي المكان الذي تُصنع فيه الإنجازات ويُكتب فيه المجد».

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وأكدت البطلة العالمية جوليا ألفيز أن التنافس في أبوظبي يحمل طابعاً خاصاً لما تمثله المدينة من رمزية وقيمة تنظيمية وفنية عالية، مشيدة بدورها المحوري في جعل الجوجيتسو رياضة عالمية.
ويشهد اليوم الختامي للبطولة حفل توزيع جوائز رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، لتكريم المصنفين الأوائل عن الموسم في فئات تشمل أفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل نادٍ، وأفضل لاعب ناشئ، بإجمالي جوائز مالية وتكريمية يبلغ 180 ألف دولار.
وتتضمن فعاليات البطولة، مجموعة من الأنشطة الجماهيرية والترفيهية المخصّصة للأطفال والعائلات، بهدف نشر الوعي برياضة الجوجيتسو وترسيخ قيمها النبيلة، ضمن جهود مستمرة لترسيخ ثقافة الرياضة في المجتمع.

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