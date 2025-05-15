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الرياضة

ليفربول يتفاوض مع مدافع ليفركوزن

ليفربول يتفاوض مع مدافع ليفركوزن
15 مايو 2025 19:35


لندن (د ب أ)

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ذكر تقرير إعلامي أن فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم تحرك من أجل أن يصبح جيريمي فريمبونج أول صفقة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، من خلال فتح مفاوضات مع مدافع باير ليفركوزن الألماني.
وقرر أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، دخول سوق الانتقالات للتعاقد مع ظهير أيمن جديد بعد قرار ترينت ألكسندر أرنولد الرحيل عقب نهاية عقده بنهاية الموسم. وكان الهولندي الدولي فريمبونج «24 عاماً» على رادار النادي لبعض الوقت، ويبدو أنه منفتح على الانتقال لفريق ليفربول. ومن شأن الشرط الجزائي الموجود في عقده البالغ 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار) أن يجعل الصفقة سهلة نسبياً.
وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المفاوضات جارية مع ممثلي اللاعب، ومن المتوقع أن يشهد الصيف القادم تعزيزات كبيرة للفريق، حيث يرغب سلوت في تدعيم مركز قلب الدفاع، والمهاجم، ولاعب خط وسط.
ولدى ليفربول رغبة أيضاً في التعاقد مع فلوريان فيرتز، زميل فريمبونج في ليفركوزن، ولكن يعتقد أن بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي مهتمان بضم اللاعب، ولكن القيمة المقدرة لضم اللاعب التي تصل إلى 125 مليون جنيه إسترليني قد تمثل عقبة بسبب وجود صفقات أخرى يتعين على الفريق إتمامها.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
أرني سلوت
باير ليفركوزن
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