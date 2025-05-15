سلطان بن حمدان يشهد منافسات الثنايا في «ختامي الوثبة»

الوثبة (الاتحاد)



شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات رموز الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت، اليوم، بالمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025».

وتقاسمت هجن الرئاسة وهجن الشيحانية رمزي الثنايا في أشواط الرموز لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت لمسافة 8 كيلومترات، وسط منافسة قوية وإثارة بالغة من شعارات المؤسسات الكبرى على حصد الناموس.

وشهدت منافسات اليوم الثامن إقامة 12 شوطاً، 10 أشواط في الفترة الصباحية لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل، بينما اتجهت الأنظار إلى الفترة المسائية لمتابعة شوطي الرموز لهجن أصحاب السمو الشيوخ بحضور جمع غفير من عشاق ومحبي رياضة الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحلقت «تنويه» لهجن الشيحانية بقيادة المضمر جار الله طالب عقيل بكأس الأبكار في شوط الثنايا المفتوح، بعد أن تألقت في الأمتار الأخيرة وخطفت ناموس الشوط مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 12:11:14 دقيقة، وبعد منافسة قوية مع «الظفرة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي التي جاءت في المركز الثاني بتوقيت 12:12:86 دقيقة، وحلت في المركز الثالث «حدث» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بتوقيت 12:13:30 دقيقة.

وتألقت هجن الرئاسة في شوط الجعدان المفتوح لسن الثنايا، وسيطرت على المراكز الثلاثة الأولى بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي الذي نجح في إهدار شعار المؤسسة الكبرى الناموس، حيث استطاع «المهيب» إحراز المركز الأول بعد أن عبر خط النهاية في توقيت قدره 12:17:40 دقيقة، وحل في المركز الثاني «الذيب» بشعار هجن الرئاسة أيضاً وبقيادة الوهيبي بتوقيت 12:17:90 دقيقة، وثالثاً «معزز» بتوقيت زمني قدره 12:18:29 دقيقة.

وتنطلق يوم غد، تحديات الكبار بمنافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة الصباحية.

وتبدأ تحديات الحول والزمول بإقامة 26 شوطاً في منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بواقع 13 شوطاً غداً، و13 شوطاً بعد غد، بينما تشهد منافسات الأحد أشواط الحول والزمول المحليات والمهجنات لهجن أبناء القبائل.

أما رموز الحول والزمول لهجن أبناء القبائل فتدشن منافساتها اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، حيث الصراع على السيف الفضي في أشواط فئة الإنتاج، والجائزة الكبرى في شوط السيف الذهبي للحول المفتوح في الفترة المسائية.