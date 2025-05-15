«بناء الأجسام» يشارك في «كوريا برو»



أبوظبي (الاتحاد)



غادر فريق بناء الأجسام، التابع لإدارة أمن المواصلات بدبي، إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في بطولة «كوريا برو 2025»، التي تنطلق السبت، والمؤهلة إلى «مستر أولمبيا»، الحدث الأهم عالمياً، وتعتبر «كوريا برو»، واحدة من أبرز البطولات الدولية في مجال اللياقة البدنية، وبناء الأجسام.

تأتي المشاركة في إطار حرص الإدارة على دعم الكوادر الرياضية من منتسبيها، وتشجيعهم على التميز وتحقيق البطولات، بما يعكس صورة مشرفة للدولة في المحافل الخارجية، ويضم الفريق نخبة من الرياضيين الذين أظهروا مستويات متقدمة في الجاهزية البدنية والفنية، خلال فترة الإعداد، وذلك تحت إشراف مدربين متخصصين ذوي كفاءة عالية.

وحظي الفريق بدعم مباشر من اللواء عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات، الذي أكد أهمية الاستثمار في الطاقات الرياضية، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين المنتسبين، مشيداً بالجهود المبذولة في إعداد الفريق.

ويهدف الفريق، الذي يمثله موسى البلوشي وعبدالله درويش، إلى قطع تذكرة الاحتراف والتأهل إلى «مستر أولمبيا»، ما يُعد إنجازاً كبيراً يعكس التطور المستمر للرياضة في صفوف منتسبي الإدارة، وهناك نخبة من أبطال العالم يشاركون فيها من 17 إلى 25 مايو الجاري، مما يجعلها منصة عالمية للتنافس وقياس الجاهزية نحو أعلى مستويات الاحتراف.