الخميس 15 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بناء الأجسام» يشارك في «كوريا برو»

«بناء الأجسام» يشارك في «كوريا برو»
15 مايو 2025 21:29

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن مبارك يهنئ الكمالي لاختياره رئيساً للجنة الانضباط في «الفيفا»
الكمالي رئيساً للجنة الانضباط في «الفيفا»


غادر فريق بناء الأجسام، التابع لإدارة أمن المواصلات بدبي، إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في بطولة «كوريا برو 2025»، التي تنطلق السبت، والمؤهلة إلى «مستر أولمبيا»، الحدث الأهم عالمياً، وتعتبر «كوريا برو»، واحدة من أبرز البطولات الدولية في مجال اللياقة البدنية، وبناء الأجسام.
تأتي المشاركة في إطار حرص الإدارة على دعم الكوادر الرياضية من منتسبيها، وتشجيعهم على التميز وتحقيق البطولات، بما يعكس صورة مشرفة للدولة في المحافل الخارجية، ويضم الفريق نخبة من الرياضيين الذين أظهروا مستويات متقدمة في الجاهزية البدنية والفنية، خلال فترة الإعداد، وذلك تحت إشراف مدربين متخصصين ذوي كفاءة عالية.
وحظي الفريق بدعم مباشر من اللواء عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات، الذي أكد أهمية الاستثمار في الطاقات الرياضية، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين المنتسبين، مشيداً بالجهود المبذولة في إعداد الفريق.
ويهدف الفريق، الذي يمثله موسى البلوشي وعبدالله درويش، إلى قطع تذكرة الاحتراف والتأهل إلى «مستر أولمبيا»، ما يُعد إنجازاً كبيراً يعكس التطور المستمر للرياضة في صفوف منتسبي الإدارة، وهناك نخبة من أبطال العالم يشاركون فيها من 17 إلى 25 مايو الجاري، مما يجعلها منصة عالمية للتنافس وقياس الجاهزية نحو أعلى مستويات الاحتراف. 

الإمارات
دبي
بناء الأجسام
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
غرافيك يجسد جلطة دموية
الترفيه
الذكاء الاصطناعي يسمح برؤية جلطات الدم قبل حدوثها
اليوم 23:38
رئيس الدولة يمنح الرئيس الأميركي «وسام زايد» تقديراً لجهوده في تعزيز علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح الرئيس الأميركي «وسام زايد» تقديراً لجهوده في تعزيز علاقات البلدين
اليوم 23:30
أوساسونا يهزم أتليتيكو ويقترب من التأهل للمشاركة الأوروبية
الرياضة
أوساسونا يهزم أتليتيكو ويقترب من التأهل للمشاركة الأوروبية
اليوم 23:26
راشفورد يغيب عن المباراتين الأخيرتين لأستون فيلا
الرياضة
راشفورد يغيب عن المباراتين الأخيرتين لأستون فيلا
اليوم 23:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©