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الرياضة

فينيسيوس يضغط على ريال مدريد بـ «العرض الخيالي»!

فينيسيوس يضغط على ريال مدريد بـ «العرض الخيالي»!
15 مايو 2025 21:32

معتز الشامي (أبوظبي)

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لم يُحسم تمديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، كما تردد منذ 3 أسابيع، وبدأت المحادثات بين الطرفين لتمديد وتحسين عقد المهاجم، الذي ينتهي عام 2027، مطلع العام بمبادرة من النادي، ورغم إحراز تقدم منذ ذلك الحين، إلا أن الاتفاق لم يكتمل، ومرّت أشهر واستؤنفت المحادثات، لكن مطالب اللاعب الجديدة المتعلقة بالراتب، والتي خُفّضت إلى 30 مليوناً صافياً، بما في ذلك مكافأة إضافية لتجديد عقده، ظلت بعيدة عما كان ريال مدريد مستعداً لدفعه، و يُصر «الملكي» على هدفه المتمثل في إبقاء راتب فينيسيوس الجديد أقل من 20 مليون سنوياً، والمفاوضات مُعلقة، في انتظار استئنافها قريباً، ويتقاضى فينيسيوس 17 مليوناً منذ تجديد عقده عام 2022، وهو يُقارب راتب مبابي «ولكنه لا يشمل مكافأة التوقيع المُقسّمة، والتي تزيد هذا المبلغ بدرجة كبيرة»، وأعلى بقليل من راتب بيلينجهام، بعد تحسين عقده الذي مُنح له العام الماضي بعد موسمه الرائع.
ولتعزيز نفوذه على طاولة المفاوضات، أجرى ممثلو وكالة «روك نيشن برازيل»، وكلاء أعمال فينيسيوس، محادثاتٍ موازية واستباقية مع مسؤولين سعوديين للحصول على عرض بالملايين، ومنذ يناير عُقد اجتماعان على الأقل مع كبار المسؤولين في الدوري السعودي، بناء على طلب وكلاء «روك نيشن»، وكشف راديو«ماركا» عن أحدهما، لمحاولة صياغة اقتراح يُجبر ريال مدريد على تحسين شروطهم.
في هذه المحادثات، عرض الجانب السعودية سيناريوهات مُختلفة مع وكلاء فينيسيوس، بما في ذلك إمكانية أن يصبح سفيرا لكأس العالم 2034 في السعودية، ولكن الحقيقة أنه رغم الشائعات المُتداولة بين مُحيط المهاجم، فإن هذا العرض الذي بلغت قيمته ملايين الدولارات، والذي قالوا إنه تضمن راتبا سنوياً 200 مليون دولار، لم يتحقق أبداً، على الأقل حتى الآن.

الدوري الإسباني
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فينيسيوس جونيور
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