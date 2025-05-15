«روسكو» سر قلق هاميلتون!



إيمولا (رويترز)



تحدث لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في سباقات «الفورمولا-1» للسيارات عن قلقه، ليس بشأن أدائه في أول سباق له في إيطاليا سائقاً لفريق فيراري، ولكن بشأن صحة كلبه البولدوج كبير السن روسكو.

ورافق الحيوان الأليف السائق البريطاني في ستة مواسم تُوج فيها مع مرسيدس، حتى أنه حضر سباقات بتصاريح خاصة كما سافر بطائرة خاصة، ولديه 1.2 مليون متابع على إنستجرام.

وقال هاميلتون للصحفيين قبل سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى المقرر على حلبة إيمولا يوم الأحد «إنه يبلغ من العمر 12 عاماً ونصف العام، لذا فهو كبير في السن، كان مصاباً بالتهاب رئوي، وهو على ما يرام الآن، لكن هذه بالتأكيد فترة يتوقف فيها قلبي للحظة، كلما تلقيت رسالة نصية من السيدة التي ترعاه».

وأضاف هاميلتون صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بسباقات الفورمولا-1 برصيد 105 انتصارات «أريد حقاً أن أحاول إحضاره إلى سيلفرستون في يوليو، وإلى مونزا في سبتمبر لرفع معنوياته، كنت معه قبل سباق ميامي (السباق الماضي)، لا يزال يرغب في اللعب، لا يزال يتمتع بهذه الروح، لكنه ينام كثيراً».

وشهد الموسم الحالي تألق هاميلتون في الفوز بسباق السرعة في شنغهاي، لكنه أخفق في تجاوز المركز الخامس في ست سباقات جائزة كبرى.

وكان هاميلتون لجأ للسخرية لإظهار إحباطه من فيراري عبر دائرة الاتصال الداخلي خلال سباق ميامي، إذ قال للفريق الإيطالي «خذوا استراحة لشرب الشاي أثناء وجودكم هناك» بعد أن أبلغه الفريق أخيراً بأن زميله شارل لوكلير سيسمح له بالمرور.

ويحتل فيراري، أقدم وأنجح فريق في الفورمولا -1، المركز الرابع في الترتيب العام للفرق بفارق 152 نقطة خلف مكلارين حامل اللقب، وقال هاميلتون عن الأجواء في إيمولا «هناك الكثير من الضجيج والتوقعات بالطبع، لكن هذا يأتي مع روعة السباق، كما أن لدينا فريق رائع، لا أتعامل مع الأمر بشكل مختلف، لكنني متحمس بالتأكيد لرؤية المزيد من دعم الجمهور (لفيراري)».

وأضاف «تعرفون أن الإيطاليين شغوفون، وأن الشغف يحيط بفيراري، هذا يتضح أنه أكثر بكثير من التوقعات عندما تصبح داخل الفريق، هو أمر جميلش».