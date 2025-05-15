سينر يقترب من إنجاز إيطالي بعد 47 عاماً!



روما (أ ف ب)



واصل يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، عودته الموفقة من الإيقاف لثلاثة أشهر بسبب قضية التنشط، وبات على بُعد فوز واحد من أن يصبح أول إيطالي يبلغ نهائي دورة روما لماسترز الألف نقطة في التنس، منذ 1978، وذلك ببلوغه نصف النهائي بفوزه على النرويجي كاسبر رود السادس 6-0 و6-1 في يوم رائع للجمهور المحلي الذي شاهد جازمين باوليني تبلغ أيضاً نهائي دورة السيدات الألف نقطة.

وبعد غيابه عن دورات ماسترز الألف نقطة الأربع الأولى للموسم، بسبب قضية التنشط، سجل سينر عودته إلى الملاعب في روما التي لم يصل فيها سابقاً إلى أبعد من ربع النهائي، رافعاً بفوزه الرابع على رود من أصل أربع مواجهات بينهما عدد انتصاراته المتتالية إلى 25 امتداداً من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في خريف 2024، ضمن سلسلة تضمنت إحرازه في بداية 2025 لقبه الثاني تواليا في بطولة أستراليا المفتوحة.

ويلتقي سينر، الفائز بأربعة ألقاب في دورات ماسترز الألف نقطة حتى الآن، بالأميركي تومي بول الثاني عشر عالمياً والذي بلغ نصف النهائي للمرة الثانية توالياً بعدما تغلب مجدداً على البولندي هوبرت هوركاتش الحادي والثلاثين 7-6 و6-3، في إعادة لمواجهتهما في الدور ذاته في العاصمة الإيطالية العام الماضي.

وفي حال تخطيه بول وتحقيقه فوزه الرابع على الأميركي في المواجهة الخامسة بينهما، سيصبح سينر أول إيطالي يصل نهائي روما منذ أدريانو باناتا عام 1978، على أمل أن يصبح أول بطل في العاصمة الإيطالية منذ باناتا بالذات عام 1976.

ولدى سؤاله عما إذا كان أداؤه قريباً من المثالية، أجاب سينر «من الصعب قول ذلك، شعوري كان رائعاً على الملعب، أعتقد أن الجميع رأى ذلك، هدفي كان رؤية المستوى الذي أنا عليه في هذه الدورة (بعد الابتعاد بسبب الإيقاف)، لقد ارتفع يوماً بعد يوم، بالتالي أنا سعيد بذلك، النتيجة لا تهم حقاً، لكني أعتقد أن اليوم كان إشارة إيجابية بالنسبة لي».

لكنه استطرد «كل شيء قد يتغير في يوم واحد، ليس بإمكان هذا الأداء في مباراة واحدة أن يحدد وضعي الحالي بأكمله، لكني سعيد جداً، لنرى ماذا ينتظرنا في نصف النهائي».

وانضم سينر إلى مواطنه لورنتسو موزيتي التاسع الذي أطاح بالالماني ألكسندر زفيريف الثاني عالمياً وحامل اللقب من ربع النهائي.

وستكون المرة الأولى منذ بداية عصر الاحتراف (1968) التي يتواجد فيها إيطاليان في نصف النهائي في روما، والمرة الأولى أيضا التي يتواجد فيها إيطاليان في دور الأربعة لإحدى دورات ماسترز الالف نقطة منذ إنشاء هذه الفئة في عام 1990.

ووسط تشجيع هائل من الجمهور المحلي، بدأ سينر اللقاء ضد النرويجي المتوج في الرابع من الشهر الحالي بلقب دورة مدريد لماسترز الألف نقطة، بقوة وكسر إرسال منافسه في الشوطين الأول والثالث اللذين حسمهما نظيفين، في طريقه للتقدم 4-0 ثم 5-0 بعد انتزع شوطاً ثالثاً على إرسال منافسه، منهياً المجموعة نظيفة على إرساله 6-0 في 27 دقيقة.

ورغم تحسن أداء رود في بداية المجموعة الثانية، تمكن سينر من كسر إرساله مجدداً في الشوط الأول قبل أن ينجح النرويجي أخيراً في الفوز بشوط، مقلصاً الفارق إلى 1-2 بعدما فرط منافسه بفرصتين للكسر.

لكن ذلك لم يخفف من وتيرة سينر الذي تقدم 3-1 ثم 4-1 على إرسال النرويجي، في طريقه لحسم المجموعة 6-1 بعدما كسر إرسال رود للمرة الرابعة في اللقاء الذي أنهاه في ساعة و4 دقائق.