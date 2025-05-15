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الرياضة

راشفورد يغيب عن المباراتين الأخيرتين لأستون فيلا

راشفورد يغيب عن المباراتين الأخيرتين لأستون فيلا
15 مايو 2025 23:11


لندن (أ ف ب)

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يغيب المهاجم الدولي ماركوس راشفورد عن المباراتين الأخيرتين لأستون فيلا سادس الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بسبب إصابة في العضلة الخلفية.
ولن يشارك راشفورد المنتقل إلى فيلا بالإعارة من مانشستر يونايتد، في مواجهة الضيف توتنهام الجمعة في المرحلة 37 وفريقه السابق يونايتد على «أولد ترافورد» في 25 مايو في المرحلة 38 الأخيرة.
وكان راشفورد (27 عاماً) استُبعد من قائمة المدرب الإسباني أوناي إيمري لمباراة نصف نهائي كأس الاتحاد في 26 أبريل التي خسرها الفريق أمام كريستال بالاس 0-3.
ولا يزال مستقبل اللاعب مجهولاً، إذ يمكن لأستون فيلا أن يفعّل خيار شراء عقده بقيمة 53 مليون دولار.
ووفقا لتقارير صحفية، فإن راشفورد يريد المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علماً أن فيلا لم يضمن مقعداً بعد.
كما لن يشارك البلجيكي يوري تيليمانس في مواجهة توتنهام.
قال إيمري «يوري وماركوس غير متاحين، وجايكوب رامسي موقوف، علينا التقدم خطوة بخطوة، ومراقبة وتحليل مدى تعافيهما».
وتغيّر موعد المباراة بين أستون فيلا وتوتنهام إلى الجمعة بعد طلب الأخير للتحضير لمواجهة مانشستر يونايتد الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أستون فيلا
ماركوس راشفورد
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