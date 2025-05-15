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الرياضة

أوساسونا يهزم أتليتيكو ويقترب من التأهل للمشاركة الأوروبية

أوساسونا يهزم أتليتيكو ويقترب من التأهل للمشاركة الأوروبية
15 مايو 2025 23:26


بامبلونا (رويترز)

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اقترب أوساسونا خطوة جديدة من التأهل للمشاركة الأوروبية في الموسم المقبل، بعدما تغلب 2-صفر على أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مستفيداً من هدفين بضربتي رأس من أليخاندرو كاتينا وأنتي بوديمير.
واستغل المدافع كاتينا كرة من ركلة ركنية ووجهها بضربة رأس إلى داخل الشباك، ليفتتح التسجيل في الدقيقة 25، ثم عزز بوديمير تقدم الفريق بالهدف الثاني، قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة، ليصعد أوساسونا إلى المركز التاسع في الترتيب.
ورفع أوساسونا رصيده إلى 48 نقطة متساوياً في ذلك مع رايو فايكانو صاحب المركز الثامن المؤهل لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، إذ يتأهل من الدوري الإسباني هذا الموسم خمسة فرق إلى دوري أبطال أوروبا.
أما أتلتيكو، الذي خرج من إطار المنافسة على اللقب بالفعل، تجمد رصيده في المركز الثالث عند 70 نقطة حصدها خلال 36 مباراة.

الدوري الإسباني
الليجا
أوساسونا
أتلتيكو مدريد
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