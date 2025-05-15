الاتحاد يحتفل بـ «العاشرة»!



الرياض (أ ف ب)



أحرز الاتحاد لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه على مضيفه الرائد 3-1 في المرحلة الثانية والثلاثين.

ورفع الاتحاد الفارق الذي يفصله عن الهلال الثاني وبطل الموسم الماضي إلى تسع نقاط، حاسماً اللقب قبل مرحلتين من نهاية الدوري، حتى في حال فوز ملاحقه على مضيفه الفتح، وذلك لأنه يملك الأفضلية في المواجهتين المباشرتين (1-3 و4-1).

وسجل الهولندي ستيفن بيرخفين (21) والبرتغالي دانيلو بيريرا (40) وعبد الرحمن العبود (47) أهداف الاتحاد، بعد تقدم الرائد عبر الكاميروني عمر جونساليس (9).

واستعاد فريق مدينة جدة اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي الهلال حامل الرقم القياسي (19).

واستفاد الاتحاد من بدايته القوية وتحقيقه 12 انتصاراً من أول 13 مباراة وأفضليته في مباريات القمة مع الأندية الثلاثة الأخرى التي تشكل الرباعي الكبير، الهلال والنصر والأهلي.

أحرز 13 نقطة من أصل 18 ممكنة مع «الكبار»، فخسر أمام الهلال ذهاباً 1-3 وفاز عليه إياباً 4-1، فاز على النصر مرتين (2-1، 3-2) وفاز على الأهلي بطل آسيا 1-0 وتعادل معه 2-2.

وركز الاتحاد على المنافسات المحلية بعد حلوله خامساً في موسم 2024، في ظل انشغال خصومه بدوري أبطال آسيا للنخبة التي ابتسمت للأهلي في نهائي جدة على حساب كاواساكي فرونتالي الياباني.

وانحصرت المنافسة «منطقياً» على اللقب بين الاتحاد والهلال معظم فترات الدوري، فيما بقي كل من الأهلي ونجمه الجزائري رياض محرز والنصر مع نجمه الأربعيني كريستيانو رونالدو ومدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي، على بعد نقاط معدودة من المتصدرين.

ودخل المدرب الفرنسي لوران بلان المباراة من دون هداف الفريق مواطنه كريم بنزيمة الذي تعرض للإصابة في المرحلة الماضية أمام الفيحاء وخرج في الدقيقة 57 بعد ثلاث دقائق على تسجيله هدفاً ثانياً في المباراة التي انتهت بالفوز 3-0.

في المقابل، شارك بيرخفين وبيريرا بعد غيابهما عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، فلعب الأول في مركز بنزيمة مهاجماً صريحاً، فيما تابع الفرنسي المباراة من على المنصة الرئيسية في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

ووجد الاتحاد نفسه متأخراً بهدف جونساليس بعدما لعب الجزائري يسري بوزوق عرضية إلى داخل المنطقة، لم ينجح لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي في إبعادها فهيّأها إلى الكاميروني الذي سددها بقوة في الشباك (9).

وتلقى فريق بلان ضربة ثانية حين اضطر لاستبدال الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش الذي تعرض لإصابة حين حاول التصدي لمحاولة من الرائد، ليشارك حامد الغامدي بدلاً منه (17).

لكن بيرخفين عادل بسرعة حين وصلته تمريرة العبود الذي استحصل على الكرة ودخل منطقة الجزاء ولعبها إلى الهولندي (21).

ووضع بيريرا فريقه في المقدمة حين ارتقى برأسه لكرة نفذها الإسباني أوناي هيرنانديز من ركلة ركنية (40).

وكشّر الاتحاد عن أنيابه في بداية الشوط الثاني، وكاد يسجل في الثواني الأولى منه عبر بيرخفين، لكن الحارس البرتغالي أندريه موريرا أبعد تسديدته (46).

وحسم الاتحاد فوزه حين تبادل هيرنانديز الكرة مع بيرخفين الذي لعب عرضية في منطقة الجزاء، تابعها الإسباني برأسه نحو العبود الذي سددها وارتطمت بالحارس موريرا ثم أكملها في المرمى مرة ثانية (47).

وجرّب لاعب الوسط فابينيو حظه بتسديدة من ركلة حرة مباشرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى (76).

وتصدى الحارس البديل الغامدي لأولى محاولات الرائد في الشوط الثاني بتسديدة من جونساليس ارتطمت بالألباني ماريو ميتاي نحو المرمى (84).

ومع انطلاق صافرة النهاية، نزل اللاعبون على أرض الملعب برفقة بنزيمة للاحتفال مع الجماهير.

ورغم البداية القوية للاتحاد، إلا أن الهلال حظي بأفضلية الصدارة مستفيداً من تغلبه على «العميد» أواخر سبتمبر، قال بعدها مدرب الأخير الفرنسي لوران بلان أن «الهلال أفضل من الجميع».

وحظي الاتحاد بترسانة فرنسية، وبالإضافة إلى بلان، يضم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم لعام 2022، بطل العالم 2018 كانتي واللاعب الفذ موسى ديابي، بالإضافة إلى الجزائري حسام عوار والحارس رايكوفيتش ولاعب الوسط فابينيو والمدافع بيريرا أصحاب الخبرة السابقة في «ليج 1».

وشهد الدوري منعطفاً في المرحلة 11، عندما تلقى الهلال هزيمة تاريخية أمام الخليج (2-3)، بعد سلسلة امتدت لـ 57 مباراة متتالية من دون خسارة، لم يفوت الاتحاد فرصة الانقضاض على صدارة الدوري، ثم أنهى العام 2024 في المركز الأول، بعد فوز متأخر على النصر 3-2 حمل توقيع بيرخفين.

استعاد الهلال الصدارة لفترة وجيزة مطلع السنة، قبل أن يعيد بنزيمة فريقه إلى المركز الاول بهدف متأخر أمام التعاون.

المنعطف الثاني في رحلة اللقب، كان استفراد الاتحاد بالهلال في جدة في المرحلة 21 وإلحاقه به هزيمة ثقيلة 4-1 رفعت الفارق إلى سبع نقاط.

كاد فارق النقاط السبع يتقلص سريعا، بثلاثة تعادلات للاتحاد أمام الخليج والأخدود والقادسية 1-1، اهتزت فيها شباكه في الوقت البدل عن ضائع.

لكن غياب الهداف الصربي المصاب ألكسندر ميتروفيتش عن الهلال الذي خسر أيضاً أمام الأهلي، أبقى على الفارق، خصوصاً بعد هزيمة الزعيم أمام النصر وتعادله مع الاتفاق مطلع أبريل.

وضع الاتحاد نفسه في موقع مريح في المرحلة الثلاثين، عندما حقق «ريمونتادا» متغلباً على النصر 3-2 بهدف متأخر من عوار، فحافظ على فارق النقاط الست مع الهلال الذي خسر خلال الموسم ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو بسبب الإصابة وأقال مدربه البرتغالي جورجي جيسوس بعد إخفاقه القاري.