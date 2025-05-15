الزمالك يلجأ إلى المحكمة الرياضية بسبب قرار لجنة التظلمات



القاهرة (د ب أ)



قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية على قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وتقديم شكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، للحصول على كامل حقوقه وتطبيق اللائحة بشكل صحيح بشأن لقاء القمة الأخير.

وقال الزمالك في بيان رسمي: «إن مباراة القمة شهدت واقعة انسحاب مكتملة الأركان، مما كان يتطلب خصم ثلاث نقاط من الفريق المنسحب، لتضاف إلى ثلاث نقاط أخرى بعد اعتبار الزمالك فائزاً 3- صفر. وأضاف: «يأتي قرار مجلس إدارة الزمالك عقب القرار الصادر من لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم بشأن التظلم المقدم من النادي ضد قرار مجلس إدارة الرابطة بتعديل العقوبات السابق صدورها بشأن مباراة القمة، في مخالفة صارخة لكافة مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة الرياضية».

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى (مجموعة التتويج) ببطولة الدوري، برصيد 41 نقطة بفارق تسع نقاط خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق 11 نقطة خلف الأهلي المتصدر.