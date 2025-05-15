برشلونة بطل «الليجا» للمرة الـ 28

مدريد (أ ف ب)



حسم برشلونة لقبه الثامن والعشرين في الدوري الإسباني لكرة القدم قبل مرحلتين على ختام الموسم، وذلك بفوزه على مضيفه وجاره الكاتالوني إسبانيول 2-0 في لقاء سبقته حادثة دهس «عرضية» خارج الملعب ما أدى إلى تعرض 13 شخصاً على أقل تقدير لإصابات طفيفة، وفق ما أعلنت السلطات التي أوقفت سائق السيارة.

ودخل فريق المدرب الألماني هانزي فليك مباراة المرحلة السادسة والثلاثين، وهو متقدم على غريمه وملاحقه ريال مدريد بطل الموسم الماضي بفارق أربع نقاط، بعد فوز الأخير القاتل على ريال مايوركا 2-1.

وبفوزه السادس توالياً والخامس عشر في آخر 16 مرحلة، ومحافظته على سجله الخالي من الهزائم منذ المرحلة الثامنة عشرة في 21 ديسمبر ضد أتلتيكو مدريد (1-2)، رفع برشلونة رصيده إلى 86 نقطة وبات متقدماً بفارق 7 نقاط على ريال قبل مرحلتين من نهاية الموسم، حاسماً بذلك الدوري الذي ضمه إلى لقبي الكأس السوبر وكأس الملك اللذين أحرزهما على حساب غريمه الملكي بالذات.

وباستثناء خيبة الخروج الدراماتيكي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد الإنتر الإيطالي بالخسارة إياباً 3-4 بعد التمديد في لقاء تلقى فيه هدف التعادل 3-3 في الوقت بدل الضائع، قدم برشلونة موسماً أول رائعا بقيادة فليك.

وضد فريق لم يفز على جاره العملاق على صعيد الدوري منذ 21 فبراير 2009 (2-1)، لم تكن بداية برشلونة قوية وأفلت من ثلاث فرص خطيرة لأوركو جونساليس (4) وخافي بوادو (12) الذي أجبر في محاولته الثاني الحارس البولندي شتشيزني على التدخل ببراعة لإنقاذ فريقه (16).

وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 36 ليهدد مرمى جاره بشكل حقيقي، إثر لعبة جماعية وتسديدة من لامين يامال علت العارضة.

ورغم استحواذه على الكرة الذي وصل إلى قرابة 80 بالمئة في النصف الأول من اللقاء، اكتفى برشلونة بالتسديدة مرة واحدة بين الخشبات الثلاث في أسوأ أداء هجومي له منذ فترة طويلة.

وفي بداية الشوط الثاني، تعرض برشلونة لضربة بإصابة المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو الذي ترك مكانه لباو كوبارسي (51)، وذلك قبل ثوان معدودة من افتتاح التسجيل بهدف رائع ليامال الذي توغل في الجهة اليمنى قبل أن يطلق الكرة بيسراه من مشارف المنطقة قوسية إلى الزاوية اليمنى العليا للمرمى (53).

ورفع ابن الـ17 ربيعاً رصيده إلى 8 أهداف في الدوري و17 في 53 مباراة خاضها في كافة المسابقات هذا الموسم.

وباتت مهمة برشلونة أسهل بكثير حين اضطر إسبانيول إلى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع الأوروجوياني لياندرو كابريرا الذي نال في بادئ الأمر بطاقة صفراء بسبب خطأ على جمال ثم باتت حمراء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد «الفار» (80).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الوقت بدل الضائع حين سجل البديل فيرمين لوبيز الهدف الثاني بعد تمريرة من جمال (90+5)، ليؤكد بذلك الفوز وتتويج فريقه باللقب.