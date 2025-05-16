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الرياضة

الأولمبياد الخاص يكرّم الفائزين بجوائز جوليسانو للقيادة الصحية

خلال احتفال الأولمبياد الخاص لتوزيع جوائز جوليسانو للقيادة الصحية (من المصدر)
16 مايو 2025 04:07

أبوظبي (الاتحاد)

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نظّم الأولمبياد الخاص الإماراتي أمس، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، احتفالاً خاصاً لتوزيع جوائز جوليسانو للقيادة الصحية المحلية، التي تُنظَّم سنوياً، تقديراً للجهود الاستثنائية في مجال الرعاية الصحية الدامجة لأصحاب الهمم. 
ويُعد هذا الحدث محطة بارزة في مسيرة تعزيز الصحة المجتمعية، وترسيخ مبادئ الدمج، حيث يُكرَّم من خلاله المؤسسات والأفراد الذين أحدثوا أثراً ملموساً في رعاية وتمكين ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية.
‎شهد الحفل، الذي عقد في مركز أبوظبي الدولي للمعارض «أدنيك»، خلال انعقاد المؤتمر العالمي الخامس والعشرين للاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتعليم (IUHPE)، تكريم أدنوك بجائزة جوليسانو، تقديراً لدورها الرائد شريكاً استراتيجياً في برامج الصحة، وقدمت أدنوك دعماً متواصلاً للأولمبياد الخاص منذ عام 2023، وشملت مساهماتها رعاية برامج الكشف الصحي التي أجرت أكثر من 1200 فحص صحي، خلال عام 2024، فضلاً عن الدعم التدريبي للكادر الطبي والمهنيين لرفع مستوى الرعاية الصحية الدامجة.
كما تم تكريم هذا العام مركز «أخصائيو تدخل التوحد»، على مبادراتهم البارزة في تدريب طلاب الجامعات على مهارات الرعاية الدامجة، حيث تم تدريب 766 طالباً من أكثر من 6 جامعات، مما ساهم في تعزيز قدرات الجيل القادم من مقدمي الرعاية.
وأعرب طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص، عن فخره بالتواجد في هذه المناسبة المهمة، مشيراً إلى أن جوائز جوليسانو باتت تشكل منصة ملهمة للإشادة بالجهود المخلصة التي تبذل في سبيل توفير بيئة صحية دامجة. 
ومن جانبه، عبّر الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، عن اعتزاز المركز باستضافة الحدث، وقال: «في مركز أبوظبي للصحة العامة، نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر صحة يبدأ من الدمج. فالنظم الصحية لا يُمكن أن تقتصر على تقديم العلاج فقط، بل يجب أن تُصمم لتمكين كل فرد، وفهم احتياجاته، وتعزيز مشاركته، لا سيما أصحاب الهمم الذين يجسّدون أسمى معاني الصمود والانتماء». 
وتتيح الجوائز، التي تدعمها مؤسسة جوليسانو، إحدى كبرى المؤسسات الدولية التي تُعنى بدعم رسالة الدمج المجتمعي للأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، للمؤسسات الصحية الفائزة على المستوى الوطني، فرصة الترشح لاحقاً لجائزة جوليسانو الدولية للقيادة الصحية، والتي تُعد من أبرز الجوائز العالمية في قطاع الرعاية الصحية لأصحاب الهمم، ضمن إطار الأولمبياد الخاص.

الأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص الإماراتي
مركز أبوظبي للصحة العامة
جوائز جوليسانو
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