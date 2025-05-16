«التزوير المحتمل» يعزل اتحاد الكرة في البرازيل!

ريو دي جانيرو (رويترز)



أمرت محكمة في ريو دي جانيرو بعزل مجلس إدارة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بما في ذلك رئيسه إدنالدو رودريجيز.

وتقرر تعيين فرناندو سارني، أحد نواب رئيس الاتحاد، والذي طالب بإقالة رودريجيز، رئيساً مؤقتاً وتكليفه بإجراء الانتخابات «في أقرب وقت ممكن».

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إنه لن يعلق على الأمر على الفور.

والقضية متعلقة بمزاعم تزوير توقيع رئيس الاتحاد البرازيلي السابق أنتونيو كارلوس نونيس دي ليما في اتفاق مع رودريجيز في وقت سابق هذا العام، والذي سمح له فعلياً بالحصول على ولاية جديدة إلى 2030.

وفي قراره، قال جابرييل دي أوليفيرا زيفيرو قاضي محكمة ريو دي جانيرو، إن دفاع نونيس قال إن مشكلات صحية منعته من حضور جلسة استماع، مضيفاً أن القدرات العقلية للرئيس السابق كانت محل شك منذ عام 2018، عندما شخص الأطباء إصابته بسرطان المخ.

وقال القاضي «أعلن بطلان الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، والتي وافقت عليها المحكمة العليا سابقاً بسبب عدم الأهلية العقلية والتزوير المحتمل لتوقيع أنتونيو كارلوس نونيس دي ليما، وبالتبعية، فإن النتيجة المنطقية هي الاعتراف بعدم شرعية الإدارة الحالية للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لا يمكن لهذا الكيان أن يبقى بلا قيادة، ومن الضروري إجراء انتخابات قانونية بموجب القانون».

وكان رودريجيز أُقيل من منصبه في ديسمبر 2023، بعد حكم صادر عن محكمة في ريو دي جانيرو، رغم أن ولايته مستمرة حتى عام 2026.

ولكن وبعد شهر واحد، أمر وزير العدل البرازيلي جيلمار مينديز بإعادته إلى منصبه، مشيراً إلى خطر فرض الاتحاد الدولي «الفيفا» عقوبات بمنع المنتخب البرازيلي من المنافسة في المحافل الدولية.

واستبعد «الفيفا» فرض عقوبات بعد عودة رودريجيز، إذ إنه لا يقبل التدخل الحكومي في شؤون كرة القدم، ويمنع الدول من المشاركة في مسابقاته إذا خالفت هذه القواعد، وعاد رودريجيز إلى منصبه.

وأعيد انتخابه في مارس من هذا العام لقيادة الاتحاد حتى عام 2030.