بنزيمة.. «اللقب 35»



الرياض (د ب أ)



قدم المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة موسماً للتاريخ يضاف إلى مواسم استثنائية التي قدمها عبر مسيرته الحافلة، ليكون لقب الدوري السعودي للمحترفين هو الـ35 في مشواره الكروي.

وقاد بنزيمة فريقه الاتحاد للفوز بلقب دوري المحترفين لموسم 2024-2025، وهو أول لقب يُتوج به مع «العميد»، منذ انضمامه إليه في «صيف 2023» وتعكس الأرقام دور بنزيمة الأساسي في تتويج الاتحاد بلقب الدوري السعودي، إذ أن اللاعب البالغ «37 عاماً» أسهم بـ 30 هدفاً من أصل 75 هدفاً سجلها الاتحاد حتى الآن.

وسجل بنزيمة 21 هدفاً ليحتل وصافة هدافي الدوري حتى الآن، بينما صنع 9 أهداف أخرى.

وكان بنزيمة توج عبر مسيرته مع الأندية ومنتخبات بلاده بـ 34 لقباً، بينها 25 لقباً مع ريال مدريد، فيما تُوج مع منتخبات فرنسا بلقبين، أحدهما على مستوى الناشئين، والثاني على مستوى الكبار عبر بطولة دوري الأمم الأوروبية، كما تُوج مع ليون الفرنسي بـ7 ألقاب، وفاز بنزيمة بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، وخمسة ألقاب في كأس العالم للأندية، وأربعة ألقاب في الدوري الإسباني، وثلاثة ألقاب في كأس ملك إسبانيا، وأربعة ألقاب في كأس السوبر الإسباني، وأربعة ألقاب في الدوري الفرنسي، ولقب وحيد في كأس فرنسا، ولقبين في كأس السوبر الفرنسي، ولقب وحيد في كأس أمم أوروبا تحت 17 عاماً، ولقب وحيد في دوري الأمم الأوروبية.