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الرياضة

ألبا يمدد عقده مع إنتر ميامي

ألبا يمدد عقده مع إنتر ميامي
16 مايو 2025 10:26

 
نيويورك (أ ب)

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يتطلع المدافع الإسباني خوردي ألبا لمواصلة التعاون مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف إنتر ميامي الأميركي، بعد أن تزاملا على مدار 12 عاماً.
ومدد ألبا عقده مع إنتر ميلامي حتى نهاية موسم 2027 ، وقد تزامل مع ميسي لمدة تسعة أعوام في صفوف برشلونة الإسباني ويخوضان حاليا الموسم الثالث لهما مع إنتر ميامي، بعد أن انضما له في 2023 .
ومازال ميسي لم يحسم مصيره بشأن الموسم المقبل، لكن إنتر ميامي يعمل بقوة على إقناع هدافه الأرجنتيني بالبقاء.
وقال ألبا «سعيد بتجديد عقدي في ظل رغبتي في مواصلة المنافسة، ولشعوري تجاه النادي، وللدعم الذي أتلقاه من الجماهير في كل مباراة».
وأضاف شعرت براحة كبيرة خلال العامين الماضيين في النادي، وأشعر بحب جميع الجماهير لي».
وأوضح المدافع الإسباني المخضرم: «لدينا هذه الرغبة في مواصلة المنافسة، ومواصلة الفوز، ونأمل أن نفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب».
وانضم ألبا «36 عاماً» إلى إنتر ميامي، بعد فترة وجيزة من إتمام ميسي صفقة انتقاله للفريق الأميركي في يونيو 2023، قبل أن يلحق بهما كل من سيرخيو بوسكيتس ولويس سواريز، بعد أن حقق الرباعي إنجازات تاريخية في صفوف برشلونة.

أميركا
إنتر ميامي
الدوري الأميركي
ليونيل ميسي
لويس سواريز
سيرخيو بوسكيتس
خوردي ألبا
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