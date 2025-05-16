ميسي يعود إلى قائمة الأرجنتين بعد غياب





بوينس آيرس (أ ب)

قرر ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، الاستعانة بالقائد ليونيل ميسي خلال مواجهتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك. وغاب ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي عن مواجهتي التانجو في مارس بسبب الإصابة، لكن منتخب الأرجنتين نجح في حصد بطاقة التأهل للمونديال بالفوز على أوروجواي والبرازيل. ويخرج منتخب الأرجنتين بطل العالم لملاقاة تشيلي في الخامس من يونيو، وبعدها بخمسة أيام يستضيف منتخب كولومبيا. كما قرر سكالوني، ضم أليخاندرو جارناتشو، مهاجم مانشستر يونايتد، والذي جرى استبعاده من المباريات السابقة لأسباب فنية، إلى قائمة منتخب الأرجنتين التي تضم 28 لاعباً. ويفتقد منتخب الأرجنتين خلال المباراة الأولى لجهود المدافع نيكولاس أوتاميندي ولاعبي الوسط إنزو فرنانديز ولياندرو باريديس للإيقاف. كما يغيب باولو ديبالا وجونزالو مونتييل للإصابة، فيما قرر سكالوني استبعاد المدافعين ماركوس أكونيا وجيرمان بيزيلا.