السبت 17 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميسي يعود إلى قائمة الأرجنتين بعد غياب

ميسي يعود إلى قائمة الأرجنتين بعد غياب
16 مايو 2025 11:05



بوينس آيرس (أ ب)

أخبار ذات صلة
رونالدو يتصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى دخلاً
أطفال باراجواي يعيشون حلم كأس العالم في «متحف الفيفا»

قرر ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، الاستعانة بالقائد ليونيل ميسي خلال مواجهتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك. وغاب ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي عن مواجهتي التانجو في مارس بسبب الإصابة، لكن منتخب الأرجنتين نجح في حصد بطاقة التأهل للمونديال بالفوز على أوروجواي والبرازيل. ويخرج منتخب الأرجنتين بطل العالم لملاقاة تشيلي في الخامس من يونيو، وبعدها بخمسة أيام يستضيف منتخب كولومبيا. كما قرر سكالوني، ضم أليخاندرو جارناتشو، مهاجم مانشستر يونايتد، والذي جرى استبعاده من المباريات السابقة لأسباب فنية، إلى قائمة منتخب الأرجنتين التي تضم 28 لاعباً. ويفتقد منتخب الأرجنتين خلال المباراة الأولى لجهود المدافع نيكولاس أوتاميندي ولاعبي الوسط إنزو فرنانديز ولياندرو باريديس للإيقاف. كما يغيب باولو ديبالا وجونزالو مونتييل للإصابة، فيما قرر سكالوني استبعاد المدافعين ماركوس أكونيا وجيرمان بيزيلا.

ميسي
كأس العالم
ليونيل سكالوني
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
تتويج شباب الأهلي بدوري الطاولة
الرياضة
تتويج شباب الأهلي بدوري الطاولة
اليوم 13:30
أحمد بن حمدان: مهرجان سباق دلما التاريخي «منارة» لاستدامة التراث
الرياضة
أحمد بن حمدان: مهرجان سباق دلما التاريخي «منارة» لاستدامة التراث
اليوم 13:01
مكلارين يرفع شعار «مواصلة الهيمنة» في «جائزة إميليا»
الرياضة
مكلارين يرفع شعار «مواصلة الهيمنة» في «جائزة إميليا»
اليوم 12:59
دولة أوروبية تشهد ارتفاعاً في الإصابة بجدري القرود
الأخبار العالمية
دولة أوروبية تشهد ارتفاعاً في الإصابة بجدري القرود
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©