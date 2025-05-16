السبت 17 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رونالدو يتصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى دخلاً

رونالدو يتصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى دخلاً
16 مايو 2025 11:17


لندن (رويترز)
تصدر كريستيانو رونالدو لاعب النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، قائمة فوربس لأعلى الرياضيين أجراً في العالم للعام الثالث على التوالي، وللمرة الخامسة في مسيرته.ويُقدر إجمالي دخل رونالدو بحوالي 275 مليون دولار. وزاد دخل المهاجم البرتغالي، بمقدار 15 مليون دولار من خلال صفقات الرعاية المربحة بدعم من 939 مليون متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي حتى شهر مايو. وقفز إلى المركز الثاني برصيد 156 مليون دولار ستيفن كيري لاعب جولدن ستيت ووريورز، الذي أصبح في مارس أول لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين يصل إلى 4000 رمية ثلاثية في مسيرته. واحتل الملاكم تايسون فيوري المركز الثالث برصيد 146 مليون دولار. ورغم خسارته للقبه العالمي في وزن الثقيل أمام أولكسندر أوسيك في ديسمبر، فقد عززت شراكات الترويج للسياحة في مالطة وبرنامج الواقع الذي يقدمه على نتفليكس من دخله. وجاء داك بريسكوت لاعب فريق دالاس كاوبويز المنافس في دوري كرة القدم الأميركية، في المركز الرابع بإجمالي 137 مليون دولار، بفضل مكافآت التوقيع التي حطمت الأرقام القياسية وتمديد عقد مربح. وتراجع الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى المركز الخامس بدخل بلغ 135 مليون دولار - وهو نفس المبلغ الذي حققه العام الماضي - بعد انتقاله إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم، بالإضافة إلى استمراره تعاقداته رفيعة المستوى مع أديداس وأبل. وجاء الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي في المركز الثامن بأرباح بلغت 104 ملايين دولار.

أخبار ذات صلة
ميسي يعود إلى قائمة الأرجنتين بعد غياب
مدرب سان جيرمان في قائمة «الخيانة» بـ«الكلاسيكو»!
رونالدو
ميسي
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
تتويج شباب الأهلي بدوري الطاولة
الرياضة
تتويج شباب الأهلي بدوري الطاولة
اليوم 13:30
أحمد بن حمدان: مهرجان سباق دلما التاريخي «منارة» لاستدامة التراث
الرياضة
أحمد بن حمدان: مهرجان سباق دلما التاريخي «منارة» لاستدامة التراث
اليوم 13:01
مكلارين يرفع شعار «مواصلة الهيمنة» في «جائزة إميليا»
الرياضة
مكلارين يرفع شعار «مواصلة الهيمنة» في «جائزة إميليا»
اليوم 12:59
دولة أوروبية تشهد ارتفاعاً في الإصابة بجدري القرود
الأخبار العالمية
دولة أوروبية تشهد ارتفاعاً في الإصابة بجدري القرود
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©