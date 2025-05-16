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الرياضة

ناجتس وثاندر.. «السابعة الفاصلة»

ناجتس وثاندر.. «السابعة الفاصلة»
16 مايو 2025 11:25

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

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سجل الصربي نيكولا يوكيتش 29 نقطة، وتألق «البديل» جوليان ستراوثر في الفترة الأخيرة من اللقاء ليقودا دنفر ناجتس للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 119-107 ويفرضان التعادل في سلسلة الدور نصف النهائي من المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 3-3.
وسيحتكم الفريقان الآن إلى مباراة سابعة وفاصلة لتحديد المتأهل إلى نهائي المنطقة الأحد وسط صراع محتدم بينهما.
وكان يوكيتش مرة أخرى نجم فريقه بتسجيله 29 نقطة مع 14 متابعة وثماني تمريرات حاسمة، كما أضاف الكندي جمال موراي 25 نقطة وكريستيان براون 23، إلا أن الدور الأكثر لفتاً للانتباه جاء من دكة البدلاء، حيث سجل ستراوثر 15 نقطة.
وقال مدرب ناغتس الموقت ديفيد أديلمان: «شاهدنا لاعباً يرفع مستواه».
وأضاف «سجل بعض التسديدات، ومن ثم بقي اللاعبون الأساسيون في دورهم التكميلي».
وجاء فوز دنفر بعد أن وجد الفريق نفسه على مشارف الخروج، إثر تخلفه 2-3 في السلسلة بعد خسارته في المباراتين الرابعة والخامسة.
وبدا أوكلاهوما جاهزاً للمهمة، بعد أن تقدم بفارق وصل إلى 12 نقطة في وقت متأخر من الربع الثاني على ملعب «بول أرينا» في دنفر.
إلا أن دنفر رفض تسليم المواجهة وتمكن من تقليص الفارق إلى 58-61 مع استراحة الشوطين.
وجاء الربع الثالث متقارباً بين الفريقين، حيث هيمن التعادل على المجريات قبل دقيقتين من نهايته (80-80).
لكن سرعان ما تمكن أصحاب الأرض من خطف تقدم مثير لامس العشر نقاط (90-80) بعد تألق لافت وغير اعتيادي من ستراوثر (23 عاماً) في موسمه الثاني فقط في الدوري.

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