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الرياضة

الكمالي: رئاسة لجنة الانضباط في «الفيفا» مسؤولية كبيرة

الكمالي: رئاسة لجنة الانضباط في «الفيفا» مسؤولية كبيرة
16 مايو 2025 11:27

 
أسونسيون (وام)

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أعرب المستشار محمد الكمالي عن فخره واعتزازه بالثقة التي منحته إياها الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، باختياره رئيساً للجنة الانضباط التابعة للاتحاد، مؤكداً أن هذه المسؤولية تمثل شرفاً كبيراً ودافعاً لبذل أقصى الجهود لأداء المهام الموكلة إليه بكل احترافية، بما يخدم مستقبل كرة القدم ويعزز من عدالة اللعبة ونزاهتها.
ووجّه الكمالي في تصريح له عقب انتخابه، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة للدولة، وقال إنها الداعم الأول لمسيرة أبناء الوطن، بما توفره من فرص تمكين وتأهيل، ومساندة متواصلة في مختلف المحافل، حتى باتت الكفاءات الإماراتية حاضرة ومؤثرة على المستويات الإقليمية والدولية كافة.
كما أعرب عن شكره لاتحاد كرة القدم، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، على دعمه المتواصل للكفاءات الوطنية، وجهوده في تمكينهم من تمثيل الدولة في أرفع الهيئات والمؤسسات الرياضية الدولية.
وأكد الكمالي حرصه على أن يكون على قدر الثقة، وأن يمثّل دولة الإمارات خير تمثيل في موقعه الجديد، مشدداً على التزامه الكامل بالعمل مع فرق «الفيفا» لتنفيذ المهام الموكلة إليه بكل كفاءة ومهنية، بما يُسهم في تطوير المنظومة الرياضية، وترسيخ مفاهيم العدالة والانضباط.

الإمارات
محمد الكمالي
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
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