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الرياضة

«القوس والسهم» يشارك في بطولتي العالم وأوروبا

«القوس والسهم» يشارك في بطولتي العالم وأوروبا
16 مايو 2025 11:29

 
الشارقة (وام)

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أعلن اتحاد القوس والسهم، مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة أوروبا للشباب في سلوفينيا من 28 يوليو إلى 2 أغسطس المقبلين، وبطولة العالم للشباب في كندا، والمؤهلة إلى «أولمبياد داكار» 2026، من 17 إلى 24 أغسطس 2025.
وكشف الاتحاد عن إقامة معسكر إعداد في كندا من 5 إلى 15 أغسطس المقبل، إضافة إلى معسكر داخلي حتى انتهاء فترة الامتحانات الدراسية، لتجهيز اللاعبين واللاعبات للاستحقاقات المقبلة.
وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس الاتحاد، أن إستراتيجية المرحلة المقبلة تتضمن تأهيل اللاعبين واللاعبات، من خلال الخطط والبرامج والمعسكرات، لتمكينهم من حصد الألقاب في البطولات، بعد تتويج المنتخب مؤخراً بـ 33 ميدالية في البطولة العربية بتونس.
وأوضح أن المنافسات التي نظمها الاتحاد، خلال الفترة الماضية، كشفت عن مواهب متميزة، ومستويات متطورة للمشاركين، منوها بجهود الأندية في تنفيذ البرامج المتطورة، وتعاونها الإيجابي والملموس مع الاتحاد للنهوض باللعبة.

الإمارات
اتحاد القوس والسهم
سلوفينيا
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