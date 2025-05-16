كأس رئيس الدولة للخيول العربية.. ملتقى النخبة في أميركا

أبوظبي (الاتحاد)

بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة تنطلق مساء الغد المحطة الرابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثانية والثلاثين، وذلك في مضمار بيملكو العريق بمدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأميركية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، دعماً لخطط تطوير صناعة سباقات الخيل العربية، ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم، وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، حفاظاً على الإرث الأصيل ورفعة مكانته.

كما يقام سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية ضمن مهرجان بريكنس ستيكس في نسخته رقم 150 «التاج الثلاثي الأميركي»، حيث يعد من أعرق سباقات الخيول المهجنة الأصيلة في العالم، الأمر الذي يسهم في تسليط الضوء على المكانة التاريخية للحدث، وقيمته كأكبر وأعرق سلسلة لسباقات الخيول العربية الكلاسيكية في العالم، خصوصاً وهو يقام في أهم وأكبر المضامير العالمية وأفضل مهرجانات وسباقات الخيل العالمية.

ويتضمن برنامج أمسية مهرجان بريكنس ستيكس 14 شوطاً، يمثل منها سباق الكأس الغالية الشوط الختامي، كما يعتبر مضمار بيملكو العريق الذي تأسس عام 1870 مسرحاً للقاء الكبار والأقوياء، للمنافسة على لقب السباق الذي يقام لمسافة 1700 متر للفئة الأولى، والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، حيث تجمع المحطة الأميركية نخبة مرابط الخيل وأقوى الخيول المصنفة وكبار الملاك والمدربين والفرسان، في واحدة من المواجهات التنافسية المحتدمة بمجموع جوائز 200 ألف دولار أميركي.

وتجمع المحطة الأميركية مجموعة من الخيول القوية التي تمثل نخبة المرابط وإسطبلات الخيل العربي الأميركية من بينهم بطل نسخة 2023 «دايموند جيم إيه إيه»، كما تضم القائمة أيضاً «إيه إيه تيك تشانس»، وآر بي ماذر لود«، و«لايك مولن روج»، و«دبليو إم إيه سموك سيجنل»، و« دبليو إم إيه بيج بيبي»، و«آر بي جراند سلام»، و«تي إم بيرنسيس، و«كويك راي إيه إيه».

من جهته، قال فيصل الرحماني، أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «سباق أميركا يمثل قيمة تاريخية مهمة، وإضافة نوعية في أجندة سباقاتنا لهذا العالم، مضيفاً:«نفخر بوجودنا بحلة جديدة في سباقات مهرجان بريكنس ستيكس الأميركي العريق بنسخته رقم 150 لهذا العام، الأمر الذي يجسد دلالة على المكانة المرموقة عالمياً للكأس الغالية وقيمتها الكبيرة لدى الاتحادات والمؤسسات ومضامير الخيل العالمية، مبيناً أن تنظيم سباق الكأس الغالية في محفل عالمي كبير مثل البريكنس ستيكس، يدل على الدعم الكبير الذي تتلقاه سلسلة سباقات الكأس الغالية من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، صاحب الدور الريادي الذي يقود الكأس الغالية باستمرار لتحقيق التفوق ومعانقة مجد الإنجازات والنجاحات في جميع دول العالم، باعتبارها إحدى المنجزات التاريخية في الحفاظ على إرث الإمارات الأصيل وتعريف العالم بمكانته وموروثه».