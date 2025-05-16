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الرياضة

الشارقة يعلن الطوارئ للقاء ليون سيتي في «النهائي الآسيوي»

الشارقة يعلن الطوارئ للقاء ليون سيتي في «النهائي الآسيوي»
16 مايو 2025 12:30

 
علي معالي (أبوظبي)

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يعيش الشارقة حالة «طوارئ قصوى» في معسكر سنغافورة، قبل خوض نهائي «دوري أبطال آسيا 2» أمام ليون سيتي، يوم الأحد، وأكمل «الملك» الاستعدادات والخطط في التدريبات على ملعب «بوكيت جومباك» منذ وصول بعثة الفريق، على أن يؤدي المران الأخير يوم السبت، على استاد بيشان الذي يستضيف «اللقاء المرتقب».
ويتابع التدريبات عدد كبير من مسؤولي نادي الشارقة والمسؤولين بمجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة ورابطة المحترفين لمتابعة ودعم الفريق في المعترك القاري المهم لكرة الإمارات.
وهناك حالة تفاؤل وثقة في الفريق، وقدرة «الملك» على العودة إلى أرض الوطن بأول لقب قاري في النسخة الجديدة للبطولة، وتقام المباراة النهائية الساعة الرابعة عصر الأحد، بتوقيت أبوظبي، ويرتدي الشارقة الزي الأحمر، ويُعقد في الساعة العاشرة صباح اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، بحضور مندوبي الفريقين مع الاتحاد الآسيوي لمناقشة كل الأمور الخاصة باللقاء.
ووصلت الحالة الفنية والبدنية للاعبي الشارقة إلى أعلى المستويا، وتعهدوا جميعاً مع الجهازين الفني والإداري على العودة باللقب القاري الأول، وإسعاد جماهير الكرة في الإمارات.
وحرص الروماني كوزمين المدير الفني للشارقة على دراسة المنافس، وقام بتطبيق أكثر من خطة للمباراة، وشاهد المدرب فريق ليون سيتي جيداً من خلال الفيديو، والتقارير من الجهاز المعاون، وقام بتحفيظ لاعبي «الملك» الخطط الخاصة باللقاء، والتي تعتمد في المقام الأول على كيفية خطف هدف مبكر، من خلال الاعتماد على قوة الثلاثي الهجومي كايو لوكاس ولوان بيريرا وعثمان كمارا، مع تأمين الدفاع، خاصة أن المنافس السنغافوري يتميز بتسجيل نسبة عالية من الأهداف في مشواره بالبطولة الآسيوية.

الإمارات
الشارقة
دوري أبطال آسيا
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