كيف يؤثر تتويج بولونيا بكأس إيطاليا في صراع المقاعد الأوروبية؟



معتز الشامي (أبوظبي)



ضمن فوز بولونيا على ميلان في نهائي كأس إيطاليا، مكانا للفريق في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وهو يؤثر على السباق على مراكز دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمرات في الدوري الإيطالي، وحقق بولونيا لقبه الأول في البطولات الكبرى منذ 51 عاماً، بفوزه على ميلان 1-0 على ملعب الأولمبيكو، وسجل دان ندوي الهدف في الدقيقة 53.

ومكافأة الكأس، حصل بولونيا أيضاً على التأهل إلى مرحلة الدوري في نسخة 2025-2026 من الدوري الأوروبي، وهو ما يخفف الضغط في الدوري الإيطالي وسط صراع 4 فرق على المراكز الأوروبية، وفي الوضع الحالي للدوري الإيطالي، تأهلت 3 فرق «نابولي، إنتر ميلان، وأتالانتا» بالفعل إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وهناك 4 فرق على بعد نقطتين من المركز الرابع، أي المركز الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 64 نقطة، بينما يتساوى لاتسيو «الخامس» في النقاط مع روما «السادس» برصيد 63 نقطة، بينما يحتل بولونيا المركز السابع برصيد 62 نقطة، متقدما بنقطتين عن ميلان «الثامن» الخاسر في النهائي، والذي يواجه خطر الغياب عن كرة القدم الأوروبية تماماً.

ومع تأهل بولونيا بالفعل إلى الدوري الأوروبي بفضل نجاحه في كأس إيطاليا، هناك عدد قليل من السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن تتكشف في السباق نحو دوري أبطال أوروبا وهي كالتالي:

- بولونيا يحتل المركز الرابع: يتأهل الأربعة الأوائل إلى دوري أبطال أوروبا، ويتأهل الفريقان الخامس والسادس إلى الدوري الأوروبي، والمركز السابع إلى دوري المؤتمرات

- بولونيا ينهي الموسم في المركز الخامس أو السادس: يتأهل الأربعة الأوائل إلى دوري أبطال أوروبا، يتأهل بولونيا، والفريق الآخر الذي يحتل المركز الخامس أو السادس إلى الدوري الأوروبي، والسابع إلى دوري المؤتمرات.

- بولونيا يحتل المركز السابع أو ما دونه: المراكز الأربعة الأولى تتأهل لدوري أبطال أوروبا، ويتأهل لبولونيا وصاحب المركز الخامس إلى الدوري الأوروبي، والمركز السادس لدوري المؤتمرات.