الاتحاد يكتب التاريخ في السعودية بأرقام قياسية



معتز الشامي (أبوظبي)



تُوّج الاتحاد بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد الفوز أمام الرائد 3-1، ليواصل المسار الاستثنائي، الذي شهد أداءً مذهلاً وأرقاماً قياسية للفريق، ورفع «العميد» رصيده إلى 77 نقطة، ليحسم اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم.

وقدم الفريق «الأصفر والأسود» موسماً متكاملاً من حيث النتائج والمستوى الفني، بقيادة المدرب الفرنسي لوران بلان، الذي قاد كتيبة كريم بنزيمة بثبات إلى المجد.

وسجل الفريق أكبر عدد من الأهداف في موسم، وحقق أفضل بداية له بعد مرور 13 جولة، حيث لم يخسر سوى مباراة فقط كانت أمام أحد الأندية الكبرى، وكان الفرنسي كريم بنزيمة النجم الأبرز هجومياً، حيث أسهم في 30 هدفاً خلال الموسم، ليصبح أكثر لاعب مساهمة تهديفية في موسم بتاريخ النادي.

وتألق موسى ديابي بدوره بصناعة 14 هدفاً، وسطرت جماهير الاتحاد حضوراً لافتاً، إذ بلغ العدد في الدور الأول 317173 مشجعاً، ما عزّز أجواء الملاعب ودعّم الفريق في أصعب اللحظات.

ودخل لوران بلان التاريخ بوصفه أول مدرب في تاريخ الاتحاد يحقق 24 انتصاراً في موسم ضمن الدوري السعودي، محققاً بذلك رقماً غير مسبوق، ومُخلداً اسمه في ذاكرة النادي، ولم يفز الاتحاد باللقب فقط، بل فرض نفسه أقوى فرق الموسم رقمياً وجماهيرياً، ليصنع موسماً لا يُنسى في ذاكرة عشاقه ومحبي الكرة السعودية.