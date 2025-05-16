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الرياضة

الكشف عن كأس جديدة لدوري أبطال أفريقيا

الكشف عن كأس جديدة لدوري أبطال أفريقيا
16 مايو 2025 12:47

القاهرة (د ب أ)

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يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، للكشف عن كأس جديدة وهوية جديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل انطلاق ذهاب نهائي البطولة القارية المرتقب.
ومن المقرر أن يلتقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مع ضيفه بيراميدز المصري 24 مايو الجاري بجنوب أفريقيا في ذهاب نهائي البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في «القارة السمراء»، على أن يقام لقاء الإياب بالقاهرة في الأول من يونيو المقبل.
وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«الكاف»، أنه سيتم الكشف عن الكأس الجديدة يوم الخميس المقبل في مقر شركة توتال إنرجيز بمدينة جوهانسبرج، بحضور أساطير كرة القدم الأفريقية والناديين المشاركين، ماميلودي صن داونز وبيراميدز.
وأضاف كاف في بيان أن توقيت الكشف عن الكأس الجديدة «يضفي مزيداً من الإثارة والفخامة المحيطة بالمباراة الحاسمة، ليتيح إلى عشاق كرة القدم الأفريقية لمحة عما ينتظرهم خلال مباراتي الذهاب والإياب خلال الأسبوعين المقبلين».
وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن «هذا الحدث يمثل فصلاً جديداً جريئاً ومثيراً لكرة القدم الأفريقية للأندية، حيث يواصل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعزيز مكانة مسابقاته للأندية وصورتها».
وفي ختام بيانه، أوضح كاف أن «حدث يوم الخميس يأتي استكمالاً لتجديد الشراكة الأخيرة بين الاتحاد وتوتال إنرجيز، والتي شهدت تمديد شركة البترول العملاقة شراكتها مع كاف لأربع سنوات أخرى».
ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيل الكأس الجديدة وتصميمها في نفس اليوم من جانب كاف وتوتال إنرجيز.

الاتحاد الأفريقي
الكاف
جنوب أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز
صن داونز
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