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الرياضة

سلطان بن خليفة بن شخبوط: إطلاق أكاديمية عالمية متخصّصة في الشطرنج

سلطان بن خليفة بن شخبوط: إطلاق أكاديمية عالمية متخصّصة في الشطرنج
16 مايو 2025 12:52

 
العين (وام)

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أعلن الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، توقيع اتفاقية بين نادي العين والاتحاد الدولي، لإطلاق أكاديمية عالمية متخصصة في اللعبة بمدينة العين، لتطوير الشطرنج على مستوى العالم، واحتضان المواهب من مختلف القارات، وتقديم برامج تدريبية احترافية عبر أفضل المدربين الدوليين، ضمن منظومة ترتكز على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بعدد 10 لغات مختلفة.
من جانب آخر، أثنى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، على النجاح المتميز لبطولة آسيا الفردية لشطرنج للرجال والسيدات، لفئة الأساتذة، والتي اختتمت في العين بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 38 دولة، برقم قياسي على مستوى القارة، وسط منافسات متميزة، وروح رياضية عالية، تؤكد أن الشطرنج الآسيوي يسير بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق، مشيداً بجهود اللجان التنظيمية والفنية والإدارية، وفرق العمل، والمتطوعين.
وهنّأ الفائزين بالمراكز الأولى والمتأهلين إلى كأس العالم 2025، متمنياً لهم تمثيلاً مشرفاً لقارة آسيا في هذا المحفل العالمي الكبير.
وقال إن فوز روسيا وكازاخستان بالمركز الأول في بطولة الشطرنج الخاطف، وإيران والصين في بطولة آسيا للشطرنج الكلاسيكي، يؤكد تميز هذه الدول في تقديم نماذج مشرفة لرياضة الشطرنج على المستويين الآسيوي والدولي.
وكشف الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، عن قرار الاتحاد الآسيوي للشطرنج بمنح تنظيم النسخة المقبلة من بطولة آسيا الفردية للرجال والسيدات - قطاع الأساتذة، إلى منغوليا، تقديراً لجهودها المستمرة في تطوير الشطرنج، والثقة الكبيرة في قدرتها على تنظيم نسخة استثنائية تليق بمكانة هذه البطولة القارية العريقة.

الإمارات
العين
سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان
الشطرنج
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