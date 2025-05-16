تعرف على تاريخ النهائيات الإنجليزية الستة في بطولات أوروبا



معتز الشامي (أبوظبي)



تُعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد 21 مايو الجاري، النهائي الإنجليزي السادس في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولكن ما عدد النهائيات التي جمعت فريقين من البلد نفسه؟

وبعد تأهل توتنهام ومانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي 2025، أصبح الجميع على أهبة الاستعداد لحدث أسطوري آخر في المنافسة القارية بين فريقين من البلد نفسه، لكن على مدار تاريخ المسابقتين الأوروبيتين الرئيسيتين - كأس أوروبا، التي سُميت لاحقاً بدوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الأوروبي، التي سُميت لاحقاً بالدوري الأوروبي – أُقيمت 19 مباراة نهائية جمعت فريقين من البلد نفسه.

وحدثت معظم هذه الأحداث في السنوات الأخيرة، لأنه في النسخ الأولى من هذه المسابقات الأوروبية، كان يُسمح دائماً لفريق واحد فقط من كل اتحاد وطني بالمشاركة، على سبيل المثال، في تاريخ دوري أبطال أوروبا، عندما كانت تسمى بكأس أوروبا «من عام 1955 إلى عام 1991»، لم تشهد أي نهائي حتى بين فرق من نفس البلد، ومنذ تغيير اسمها إلى دوري أبطال أوروبا والتغيير اللاحق في نظامها، أُقيمت ثمانية نهائيات من دولة واحدة.

واستضافت خمس دول فقط نهائياً واحداً في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بين فريقين من دوريها، ولكن أي دولة هي المسؤولة عن أكبر عدد من هذه النهائيات؟

ستكون مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد هي النهائي الإنجليزي السادس في تاريخ مسابقات الأندية الأوروبية، ويضع هذا النهائي إنجلترا في صدارة القائمة للدول الأكثر استضافة لنهائي قاري بين فريقين يمثلاها في البطولة.

وكان أول نهائي من دولة واحدة على الإطلاق بين توتنهام وولفرهامبتون في الموسم الأول من كأس الاتحاد الأوروبي عام 1971-1972، لكن إنجلترا انتظرت 36 عاماً أخرى للنهائي التالي، عندما التقى تشيلسي ومانشستر يونايتد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008 في موسكو، والذي فاز به اليونايتد بركلات الترجيح، وسيطرت الأندية الإنجليزية على مجريات اللعب في الآونة الأخيرة، حيث شهدت الفترة بين 2019، وهو العام الذي تنافست فيه الفرق الإنجليزية على النهائيين الأوروبيين، و2025 أربع مباريات نهائية.

خلال تلك السنوات الست، وبينما أقيمت أربعة نهائيات إنجليزية خالصة، لم تشهد أي نهائي في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي مشاركة فريقين من أي دولة أخرى، وبعد نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم، سيكون توتنهام شارك في ثلاثة نهائيات بين فرق من دولة واحدة، وهو الرقم الأكبر مناصفةً مع تشيلسي ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وريال مدريد.

نهائيات إنجليزية

توتنهام 3-2 وولفرهامبتون «مجموع المباراتين»، كأس الاتحاد الأوروبي 1972

مانشستر يونايتد 1-1 تشيلسي «5-6 بركلات الترجيح»، دوري أبطال أوروبا 2008

تشيلسي 4-1 أرسنال، الدوري الأوروبي 2019

ليفربول 2-0 توتنهام، دوري أبطال أوروبا 2019

تشيلسي 1-0 مانشستر سيتي، دوري أبطال أوروبا 2021

توتنهام ومانشستر يونايتد، الدوري الأوروبي، 2025