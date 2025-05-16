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الرياضة

«دولية الشارقة لأساتذة الشطرنج» تدشن النسخة الثامنة

«دولية الشارقة لأساتذة الشطرنج» تدشن النسخة الثامنة
16 مايو 2025 15:00

 

الشارقة (الاتحاد)

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق مساء الغد، منافسات النسخة الثامنة من بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، من بينهم 84 لاعباً من ذوي الألقاب الدولية والتصنيفات العالية، والبالغ جوائزها 75 ألف دولار.
وبلغ عدد الأساتذة الدوليين الكبار 65 لاعباً، بينما الأساتذة الدوليون 18 لاعباً، يتقدمهم الأوزبكي نادر بيك عبد الستاروف المصنف 2771 نقطة بطل العالم للشطرنج السريع عام 2022، وبطل النسخة الخامسة من الشارقة للأساتذة، والمصنف الثاني الهولندي أنيش جيري برصيد 2738 نقطة، والذي حقق أعلى تصنيف في مسيرته في يناير 2016، حيث بلغ 2798 نقطة، ما جعله يحتل المركز الثاني عالمياً في ذلك الوقت، وثالث المصنفين الإيراني بارهام مقصودلو 2706 بطل العالم للشباب، وبطل الشارقة للأساتذة بنسختها الرابعة، والرابع الأميركي صامويل سيفيان المصنف دولياً برصيد 2694 نقطة بطل قارة أميركا عام 2017، وغيرهم من الأسماء اللامعة في عالم الشطرنج.
وتشهد الفترة الصباحية قبل انطلاق المنافسات الاجتماع الفني للاعتماد أهلية اللاعبين وإجراء قرعة البطولة، بحضور جميع اللجان العاملة خاصة اللجنة الفنية والحكام ولجنة الاستئناف، ويشارك في البطولة 15 حكماً من الحكام القاريين والدوليين من داخل الدولة وخارجها.
وأكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي للعبة، أن البطولة لها قيمة كبيرة عالمياً، خاصة أنها معتمدة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للشطرنج، كما أن المشاركين فيها يحصلون على نقاط تساهم في تأهلهم إلى كأس العالم للشطرنج، وهو ما يدفع عدداً كبيراً من اللاعبين واللاعبات للمشاركة فيها، ويكفي أن البطولة شهدت إقبالاً كبيراً على التسجيل، وكان من المقرر أن يشارك فيها 260 لاعباً، ولكن الإقبال الكبير دفعنا لزيادة العدد، ورغم ذلك قائمة الانتظار فيها أعداد كبيرة، كما أن أعداد اللاعبين الحاصلين على ألقاب دولية في البطولة يزيد من قوتها، ويرفع أسهمها الدولية.
وأضاف: تنظيم حدث بهذا الحجم يمثل رواجاً سياحياً كبيراً من خلال وجود 60 جنسية فقط، بل أيضاً من خلال نقل البطولة عبر الإنترنت إلى العالم، وسيظل اسم الشارقة يتردد في العالم، وعلى المنصات العالمية للشطرنج طوال فترة البطولة.

الشطرنج
نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
بطولة الشارقة الدولية للشطرنج
سالم عبدالرحمن
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