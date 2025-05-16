شراكة استراتيجية بين «توب جولف دبي» والأولمبياد الخاص



دبي (الاتحاد)

أعلن مجمع «توب جولف دبي» عن شراكته مع الأولمبياد الخاص لإطلاق برنامج تدريبي مبتكر في رياضة الجولف، يستهدف أصحاب الهمم، ويسعى إلى توفير بيئة محفّزة لهم لممارسة الجولف، في خطوة تعكس التزام المجمع بالتمكين والدمج والترويج لرياضة الجولف في أوساط أصحاب الهمم في الدولة.

وينطلق التعاون بين الجانبين ضمن رؤية مشتركة لهما تسعى إلى تيسير وصول ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية لفرص التنافس، وتجاوزهم لكل الحواجز، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الرياضة، حيث تعمل «توب جولف دبي» على دعم مجتمع متنوع من اللاعبين، اتساقاً مع الحركة العالمية الداعمة للاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وأكد الجانبان أن هذه المبادرة لا تقتصر على تطوير المهارات الرياضية فحسب، بل تسعى أيضاً إلى تمكين اللاعبين من خلال الرياضة، وخلق فرص حقيقية لهم للتفاعل والمساهمة في المجتمع.

يوفر «توب جولف دبي» مرافق تدريب متطورة لممارسة رياضة الجولف، ويحرص على خلق بيئة ترحيبية دامجة تدعم اللاعبين، وينطلق برنامج تدريبي يمتد لثمانية أسابيع، يهدف إلى تطوير مهارات اللاعبين استعداداً للمنافسات النهائية. وسيشارك اللاعبون المتأهلون بعد ذلك في بطولة دولية خاصة 26 يوليو المقبل.

وحول الشراكة قال محمد خليفة النعيمي، عضو مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص: «إن الشراكة مع توب جولف دبي تمثل خطوة مهمة في تعزيز التزامنا بتوفير فرص التدريب والمنافسة للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية على مدار العام. ومن خلال توظيف التكنولوجيا، وضمان سهولة الوصول إلى المرافق الرياضية المتطورة، وتعزيز روح المجتمع، يسهم توب جولف دبي معنا في فتح آفاق جديدة للمشاركة في الرياضات التنافسية، وما تحققه من فوائد كبيرة وعديدة للجميع».

ومن جانبه صرح مايك والتون، المدير العام لتوب جولف دبي: «هدفنا أن يشعر كل شخص بأنه مُرحب به، وأن يستمتع بتجربة مريحة وممتعة. لقد تأسّس توب جولف دبي على مبدأ واضح: أن يكون مكاناً للجميع. الدمج هنا ليس مجرد فكرة، بل التزام حقيقي نعيشه في كل جانب من جوانب المجمع، وتنعكس هذه القيم في تصميم توب جولف دبي المراعي لإمكانية الوصول، والتقنيات المتطورة المستخدمة، والثقافة التي تحتفي بالمجتمع والدمج والمشاركة».

وأضاف مايك: «منذ افتتاح توب جولف دبي في عام 2021، شهدنا التأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه الرياضة في جمع الناس معاً، ورفع معنوياتهم، وإلهامهم. ونحن نؤمن بأن مثل هذه الفرص لا يجب أن تُقيد بالقدرات أو إمكانية الوصول، ولهذا نفخر بشراكتنا مع الأولمبياد الخاص لاستقبال لاعبين جدد في منشآتنا، وتعريفهم بعالم الجولف».وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود الأولمبياد الخاص المتواصلة لبناء مجتمع أكثر دمجاً، حيث تُمثل الرياضة أداة فاعلة لتحقيق الدمج وتمكين أصحاب الهمم. ومن خلال التعاون مع شركاء يمتلكون هذه الرؤية، يواصل الأولمبياد الخاص الإماراتي ترسيخ ثقافة تحتفي بالاختلاف، وتعزّز قيم التفاهم والمساواة، وتفتح آفاقاً جديدة للمشاركة والتميّز على المستويين الوطني والدولي.