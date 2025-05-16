«الأثقال» يعود من الصين بمشاركة جيدة في «الآسيوية»



أبوظبي (الاتحاد)

عادت بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال من الصين، بعد المشاركة في بطولة آسيا 2025، التي استضافتها مدينة جيانجشان وأسدل الستار عليها أمس، وشهدت تحقيق لاعبا نادي أبوظبي لرفع الأثقال، عزالدين الغفير المركز الرابع في منافسات وزن 102 كجم بمجموع بلغ 341 كجم، ومؤيد النجار المركز الخامس في منافسات وزن فوق 109 كجم بمجموع 390 كجم، بينما حلت زهرة الهاشمي لاعبة النادي ثامنة بمجموع 109 كجم في وزن 55 كجم، وأنهت زميلتها في المنتخب مي المدني المنافسة في وزن 59 كجم سابعة بمجموع 158 كجم. وترأس بعثة المنتخب محمد خميس النقبي، المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة، وضمت بجانب الرباعين خليفة راشد الزعابي، مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي، وعبد الرحمن محمد عبدالرحمن مدرب المنتخب، وماهر القربي مدرب النادي. وأكد محمد خميس النقبي أن المشاركة كانت جيدة بشكل عام، خاصة في الأوزان الثقيلة، معتبراً أن الحظ لعب دوراً في عدم صعود عز الدين الغفير إلى منصة التتويج، حيث كان قريباً من تحقيق ميدالية، كما أشاد بمؤيد النجار الذي تمكن من تحقيق رقم شخصي جديد. وشدد النقبي على أن المحصلة العامة تعد جيدة، خاصة أن البطولة قوية جداً وبها أبطال أولمبيين، مشيراً إلى أن خماسي الرباعين الذي مثل المنتخب خرج بمكاسب فنية عديدة، سيكون لها أثر إيجابي على مسيرة المنتخب في المستقبل، وأشاد رئيس بعثة المنتخب الوطني بالبطولة التي وصفها بالرائعة تنظيمياً، فضلاً عن ضمها لنخبة نجوم اللعبة في القارة، وقال: وجود هذا الكم من النجوم والأبطال، جعل الصراع قوياً خلال المنافسات في جميع الأوزان، وهو ما جعل الإثارة حاضرة طيلة أيام البطولة، ومنتخبنا اجتهد وقدم أداءً مشرفاً، وثقتنا كبيرة بأن القادم سيكون أفضل.