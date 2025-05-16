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الرياضة

إيفرا عن فيرجسون: «لو استمر مدرباً لكان اليوم في السجن»!

إيفرا عن فيرجسون: «لو استمر مدرباً لكان اليوم في السجن»!
16 مايو 2025 15:30

معتز الشامي (أبوظبي)

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وصف أسطورة مانشستر يونايتد باتريس إيفرا مدربه السابق السير أليكس فيرجسون بأنه «شرير»، مدعياً أن المدرب «كان سينتهي به المطاف على الأرجح في السجن» لو كان مدرباً اليوم، ويشتهر المدرب الإسكتلندي بقبضته الحديدية في أولد ترافورد، حيث اصطدم، البالغ من العمر 83 عاماً، بأسماء لامعة مثل ديفيد بيكهام وروي كين خلال فترة قيادته. ومع ذلك، لم تكن جميع أساليبه مقبولة في العصر الحديث، إذ تورط المدرب في عدة شجارات في غرف الملابس، بما في ذلك مع كين وبيكهام، وتصدر شجار بيكهام مع المدرب عناوين الصحف، حيث أصيب لاعب خط الوسط بجرح فوق عينه اليسرى، بعد أن تعرّض لضربة «بالحذاء» من فيرجسون، وفي حديثه مع بودكاست «SDS»، ناقش إيفرا أسلوب فيرجسون، قائلاً: «لو كان فيرجسون مدرباً الآن، لكان من المحتمل أن ينتهي به المطاف في السجن»، وأضاف مدافع مانشستر يونايتد السابق: «هل تعلمون كم لاعباً رأيته يبكونر لأنه ضربهم بمجفف الشعر، وألقى عليهم الأحذية، لقد كان شريراً !» واستذكر النجم الفرنسي مباراة ودية أُقيمت في السعودية، حيث قال إيفرا: «واين روني مرر الكرة إلى ويلبيك، لكنه أضاع ركلة الجزاء. خسرنا المباراة، لكنها كانت مباراة ودية»، وتابع «عندما عدنا إلى غرفة الملابس، صاح فيرجسون:«ويلبيك!. كنت أنا وويلبيك في دورة المياه، فيرجسون كان يصرخ، من تظن نفسك بحق الجحيم؟ رددت قائلاً: يا رئيس، إنها مجرد مباراة ودية، فقال: تباً للمباريات الودية»، خلق فيرجسون بيئةً صعبةً للاعبين خارج الملعب، لكن ذلك حول فريقه إلى فريق ناجح بلا منازع، خلال 26 عاماً قضاها في مانشستر، فاز فيرجسون بـ38 كأساً، بما في ذلك 13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز، و5 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبان لدوري أبطال أوروبا.

فيرجسون
باتريس إيفرا
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