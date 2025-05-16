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الرياضة

الشراع يختتم مشاركته في مونديالي «الكا» بالصين

الشراع يختتم مشاركته في مونديالي «الكا» بالصين
16 مايو 2025 19:54

 
أبوظبي (الاتحاد)
يختتم منتخب الشراع الحديث يوم غد السبت مشاركته في بطولتي العالم (الكا 7 للرجال والكا 6 للفتيات) التي يستضيفها المركز الأولمبي في مدينة تشينجداو، التي استضافت منافسات رياضة الشراع في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2008.
ويشارك في الحدث الكبير الذي انطلق في تشينجداو عاصمة مقاطعة شاندونج، بجمهورية الصين الشعبية على ضفاف خليج جياوزو في شبه جزيرة شاندونج، 237 رياضية ورياضية يمثلون 49 دولة من مختلف قارات العالم، حيث يشارك 138 متسابقاً في منافسات الكا 7 للرجال و99 متسابقة في فئة الكا 6.
وتأتي هذه المشاركة العالمية في إطار خطط اتحاد الشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، لتوفير فرص الاحتكاك اللازمة لمتسابقي ومتسابقات المنتخبات الوطنية والمنافسة في التظاهرات الكبيرة، كما تأتي كأول مشاركة عالمية هذا العام 2025 بعد التألق الأخير للمنتخب في دورة الألعاب الشاطئية الخليجية الثالثة، التي جرت في مسقط وحصد خلالها أبطالنا وبطلاتنا 11 ميدالية ملونة منها 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين.
ويمثل منتخبنا الوطني في منافسات الكا 7 رجال الثنائي بطلنا المخضرم عادل خالد صاحب الإنجازات العالمية والقارية والإقليمية، وزميله بطلنا سلطان خالد العويس، أحد أعضاء نادي الرياضيين النخبة، والذي يعوّل عليه الكثير في الفترة المقبلة.
كما تخوض بطلتنا ضحى محمد البشر منافسات الكا 6 فتيات، بهدف مواصلة نتائجها المتميزة وحضورها المتميز في البطولات الإقليمية والدولية، التي تحققت في السنوات الأخيرة، ويرافق الوفد زهير لباط المدير الفني للشراع باتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

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