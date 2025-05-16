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الرياضة

«أبوظبي للشطرنج» يتسلّم الشعلة التذكارية من الاتحاد الدولي

«أبوظبي للشطرنج» يتسلّم الشعلة التذكارية من الاتحاد الدولي
16 مايو 2025 17:16

 
العين (وام)
تسلّم نادي أبوظبي للشطرنج، الشعلة التذكارية من الاتحاد الدولي للعبة، تقديراً لجهوده في استضافة شعلة «مئوية التأسيس» خلال أغسطس الماضي، وذلك على هامش الحفل الختامي لفعاليات بطولة آسيا الفردية للرجال والسيدات، قطاع الأساتذة، بفندق «دانات العين»، مساء أمس بالعين.
وقام الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس نادي العين للشطرنج، رئيس الاتحاد الآسيوي، بتسليم الشعلة إلى حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، نيابة عن الاتحاد الدولي، تكريماً لتميز النادي في تنظيم احتفالية المئوية برعاية مجلس أبوظبي الرياضي.
وأكد الخوري أن هذا التكريم يعكس مكانة دولة الإمارات في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، مشيداً بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وتضافر جهود جميع الجهات في إنجاح المناسبة، التي حظيت بإشادة الاتحاد الدولي للشطرنج.

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