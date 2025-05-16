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الرياضة

«مكلارين» تسيطر على «التجارب الأولى» في إيمولا

«مكلارين» تسيطر على «التجارب الأولى» في إيمولا
16 مايو 2025 17:26

 
إيمولا (رويترز)

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تفوق أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات على زميله لاندو نوريس، ليقودا مكلارين للحصول على أول مركزين في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، والتي انتهت مبكراً اليوم الجمعة، بعد حادث للسائق جابرييل بورتوليتو بسيارته ساوبر.
وسجل السائق الأسترالي بياستري، الفائز بأربعة من آخر خمسة سباقات، أسرع زمن في حلبة إيمولا وقدره دقيقة واحدة و16.545 ثانية على الإطارات اللينة، بينما تأخر نوريس بفارق 0.032 ثانية في فترة بعد الظهيرة المشمسة.
ويتقدم بياستري على نوريس بفارق 16 نقطة بعد ستة سباقات، مع بدأ الموسم المكوّن من 24 جولة الآن مرحلته الأوروبية بعد جولة افتتاحية في آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.
ورُفعت الأعلام الحمراء وتوقفت حصة التجارب ولم تستأنف بعد اصطدام السائق البرازيلي المبتدئ بورتوليتو بجدار الإطارات قبل نحو ثلاث دقائق من النهاية، وخرج سالماً من السيارة.
واحتل كارلوس ساينز المركز الثالث مع فريقه وليامز بفارق 0.052 ثانية عن الصدارة، فيما جاء جورج راسل سائق مرسيدس أبطأ بفارق 0.002 ثانية أخرى.
واحتل بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، الذي يستعد لأول سباق له في إيطاليا كسائق لفيراري، المركز الخامس بفارق 0.096 ثانية عن الصدارة.
واحتل بيير جاسلي المركز السادس مع ألبين، بينما جاء ماكس فرستابن بطل العالم أربع مرات مع فريقه رد بول في المركز السابع، وحلّ أليكس ألبون سائق وليامز ثامناً وبورتوليتو تاسعاً، بينما أكمل زميله في فريق ساوبر، هولكنبرج المراكز العشرة الأولى.
واشتكى فرستابن، بطل العام الماضي في إيمولا، عبر دائرة الاتصال الداخلية للفريق «لا أستطيع الاعتماد على الجزء الخلفي من السيارة، أشعر وكأنني أنجرف في كل مكان».
واحتل كيمي أنتونيلي (18 عاماً) سائق مرسيدس المبتدئ، الإيطالي الوحيد بين السائقين ويستعد لمشاركته الأولى على أرضه، المركز 13.
وحل المبتدئ الأرجنتيني فرانكو كولابينتو، الذي شارك لأول مرة مع ألبين بعد أن حلَّ بديلاً للأسترالي جاك دوهان، في المركز 17.
وجاء شارل لوكلير سائق فيراري، الذي كان مريضاً الخميس وتغيب عن التحدث للإعلام، في المركز 12 وخرج عن المسار في لحظة ما، واشتكى أيضاً من أن خوذته كانت غير مستقرة.

 

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بطولة العالم للفورمولا-1
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