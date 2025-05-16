«المبارزة» يشارك في جائزة شنغهاي الكبرى



شنغهاي (وام)



يشارك منتخب المبارزة، فئة العموم لسلاح الفلوريه، في بطولة الجائزة الكبرى، التي تستضيفها مدينة شنغهاي الصينية، وتنطلق منافساتها اليوم وتستمر إلى 18 مايو.

ويمثل المنتخب في البطولة 4 لاعبين، هم فارس البلوشي، وحمد الجلاف، وخليفة الكعبي، وشما العبري، وذلك تحت إشراف المدير الفني أسامة عادل.

وأكد موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد المبارزة، أن المشاركة تأتي ضمن برنامج خارجي حافل بالمشاركات للمنتخبات الوطنية هذا الموسم، والذي يتضمن حضوراً في عدة بطولات دولية، مشيراً إلى أنها تأتي أيضاً عقب مشاركة منتخب السابر في جائزة سيؤول الكبرى، مطلع الشهر الجاري.