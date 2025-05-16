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الرياضة

البطائح بطل دوري «18 ب»

البطائح بطل دوري «18 ب»
16 مايو 2025 18:33

 
دبي (الاتحاد)

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تُوج نادي البطائح بطلاً لمسابقة دوري تحت 18 سنة «ب»، بعد فوزه على الفجيرة بهدفين لهدف، في ختام مباريات الفريق في المسابقة، وسجل هدفي البطائح عمر ناصر، والسيد مدحت، فيما سجل هدف الفجيرة، عبدالله خلفان.
وقام يحيى خلف المطروشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات، بتتويج الجهاز الفني والإداري ولاعبي البطائح بدرع الدوري والميداليات الذهبية، بحضور مسؤولي النادي.
حصد البطائح 51 نقطة خلال مشواره في المسابقة، حيث حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، بينما خسر مرة واحدة.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
البطائح
الفجيرة
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