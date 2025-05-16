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الرياضة

أبوظبي تحتضن أكبر بطولة «كرة قدم علم» في المنطقة

أبوظبي تحتضن أكبر بطولة «كرة قدم علم» في المنطقة
16 مايو 2025 19:39

 
أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت كأس واحة سند لكرة قدم العلم 2025، منافساتها في أكتف جزيرة الماريه بأبوظبي، بعد ثلاثة أيام حافلة بالإثارة، والتنافس القوي والروح الجماعية، وقدمت البطولة التي تعتبر أكبر فعالية لكرة قدم العلم في المنطقة، تجربة لا تُنسى، حيث استضافت 390 لاعباً ولاعبة من 26 فريقاً من 8 دول، لتساهم في تعزيز دور أبوظبي مركزاً متنامياً لهذه الرياضة الأولمبية، في واحدة من أنجح البروفات لظهور هذه اللعبة لأول مرة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة – لوس أنجلوس 2028، ترسيخاً للعلاقات الإماراتية الأميركية المترسخة.
شهدت بطولة كأس واحة سند، المقدمة من مجموعة سند، ونظمتها شركة أبوظبي للترفيه، منافسة شرسة عبر خمس فئات، وحصدت الألقاب الفرق الأكثر تميزاً في كل فئة. ففي فئة الرجال، حصل فريق نينجا من دبي على لقب البطولة، يليه منتخب جورجيا في المركز الثاني، وفريق أمبوش من أبوظبي في المركز الثالث.
وشهدت فئة السيدات حصول فريق ساند بيفرز الإماراتي على المركز الأول، بينما حصل فريق بومه من الأردن على المركز الثاني، وفريق دبي إيجلز على المركز الثالث. وفي فئة الجامعة، برز فريق مسقط موستانج كأبطال، يليه فريق دبي باراكودا في المركز الثاني، وفريق دبي ستاليونز في المركز الثالث.
وفي فئة البانتام، حصل فريق وايلدكاتس على المركز الأول، يليه فريق باراكودا في المركز الثاني وفريق ستاليونز في المركز الثالث. وأخيراً، في فئة بيوي للناشئين، حصل فريق باراكودا على المركز الأول، يليه فريق وايلدكاتس في المركز الثاني، وفريق ستاليونز في المركز الثالث.

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