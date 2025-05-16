ألونسو: ليفركوزن في القلب إلى الأبد!



برلين (د ب أ)



أبدى الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، رغبته في إنهاء مسيرته بأفضل طريقة، وذلك من خلال الفوز على ماينز في آخر مباريات الفريق ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم السبت.

وأضاف: «كنت دائماً مستمتعاً بالعمل هنا كثيراً وكذلك الحياة مع عائلتي، وسأفتقد ذلك كثيراً، باير ليفركوزن سيظل في قلبي إلى الأبد».

وأعلن ليفركوزن الأسبوع الماضي أن ألونسو سيغادر النادي بنهاية الموسم، وذلك رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2026، وذلك وسط أخبار ربطته بتدريب ريال مدريد الإسباني.

وفي العام الماضي قاد ألونسو فريق ليفركوزن للقبه الوحيد في الدوري الألماني، كما فاز أيضاً بلقب الكأس.

ورغم ذلك أنهى ليفركوزن الموسم الحالي في المركز الثاني ببطولة الدوري خلف بايرن ميونيخ، وفشل في الوصول إلى نهائي كأس ألمانيا، بعدما خسر أمام أرمينيا بيلفيلد أحد أندية الدرجة الثالثة، في مفاجأة كبيرة في قبل نهائي البطولة.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي: «الشيء الأصعب هذا الموسم كان إدارة التوقعات، الموسم كان مليء بالتحديات والانتكاسات، لكننا حظينا بعام جيد في المجمل، واستغرقنا وقتا حتى نعود إلى مستوانا التنافسي المعهود».

وأضاف: «نرغب الآن في الوداع بطريقة جيدة غدا وأن ندخل فترة الصيف بشعور جيد من خلال تحقيق الفوز».

وربطت التكهنات ألونسو بفريقه السابق ريال مدريد وذلك بعدما أعلن الأخير رحيل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بنهاية الموسم، حيث سيتولى المدرب المخضرم تدريب منتخب البرازيل.

ورغم ذلك رفض ألونسو مجدداً التعليق على خططه المستقبلية، وأوضح المدرب الإسباني: «أعتقد أنه أمر جيد أن أنهينا الموسم بشكل جيد، وأن ننجز عملنا بالشكل الصحيح، وأن يكون لكل شيء وقته».

وشدد ألونسو على ضرورة عدم التوقع بأن يعلن عن خططه المستقبلية بعد مباراة ماينز، وقال مدرب ليفركوزن: «الشيء الأهم خلال مسيرتي هنا هو الإيمان بقدرتنا على تحقيق أهدافنا، لقد نجحنا في رفع مستوى الفريق وكل اللاعبين تطوروا بشكل ممتاز».