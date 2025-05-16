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الرياضة

سلوت: أتقبل غياب «الحافز» عند ليفربول!

سلوت: أتقبل غياب «الحافز» عند ليفربول!
16 مايو 2025 19:53

 
ليفربول (أ ب)

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يستمتع الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول بعطلته في جزيرة إيبزا الإسبانية هذا الأسبوع، فيما شوهد بعض نجوم الفريق في دبي.
وعاد بطل الدوري الإنجليزي إلى العمل مجدداً اليوم الجمعة، مع تبقي مباراتين للفريق في الموسم الذي تُوج فيه ليفربول باللقب للمرة 20 في تاريخه.
ستكون المباراة الأولى أمام برايتون يوم الاثنين المقبل، وقال سلوت إنه سعيد بالتحضير للمباراة والذي وصفه بأنه كان جيداً.
وأضاف: «من الصعب أن يتدرب فريق فاز بلقب الدوري كل تلك الأيام، بعد فوزه بشيء ما، يجب عليك إيجاد التوازن في أيام الراحة والاستعداد الجيد للمباراة المقبلة». وأوضح المدرب الهولندي أنه يتقبل صعوبة تحفيز لاعبيه للمباريات الأخيرة في الموسم وذلك بعد فوزهم باللقب.
وتابع: «تذكروا أن هؤلاء اللاعبين لم يحصلوا على أي راحة طوال الموسم، لأننا كنا ننافس على كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا، كذلك في الدوري الإنجليزي، لذلك هناك بعض الفرق التي حصلت على فترات راحة، لكننا لم نحصل على ذلك».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
أرني سلوت
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