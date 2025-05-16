انطلاق مهرجان دلما التاريخيّ بـ«المسابقات» التراثية والرياضة



منطقة الظفرة (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان سباق دلما التاريخي، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ومجلس أبوظبي الرياضي في جزيرة دلما ويستمر حتى الأول من يونيو المقبل.

وشهد اليوم الأول للمهرجان انطلاق بطولة دلما لصيد الشعري التي يبلغ مجموع جوائزها 300 ألف درهم وتختتم في مطلع يونيو المقبل، كما شهد المهرجان بيومه الأول انطلاق بطولة كرة القدم الشاطئية لفئتي الكبار والصغار، وبطولة الكيرم للرجال والسيدات، وبطولة الدومينو للرجال والسيدات، ومسابقات الموهوبين التي يتنافس فيها المشاركون بفئات أجمل فيديو، وأجمل صورة، وأجمل رسمة عن جزيرة دلما، ومسابقة الطبخ الشعبي لإعداد المأكولات الإماراتية التقليدية التي تقام أمام جمهور المهرجان للتعريف بطريقة إعداد كل نوع من الطعام.

ويأتي تنظيم مهرجان سباق دلما التاريخي بهدف إحياء التراث البحري الإماراتي، وتعزيز الهُوية الوطنية، بجانب تعريف المواطنين والمقيمين والزوّار بتراث الجزر الإماراتية وإبراز أهميتها التاريخية، إضافة إلى إحداث حراك اقتصادي يدعم الأسر المنتجة وينعش السوق المحلي لجزيرة دلما ومجتمعها المحلي.