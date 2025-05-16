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الرياضة

أرتيتا ينفي «خلاف» المهاجم في أرسنال!

أرتيتا ينفي «خلاف» المهاجم في أرسنال!
16 مايو 2025 20:10

 
لندن (د ب أ)

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أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أنه على وفاق مع أندريا بيرتا، المدير الرياضي الجديد بالنادي الإنجليزي، وذلك حول أهداف أرسنال في فترة الانتقالات الصيفية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أرسنال جاهز للتعاقد مع مهاجم جديد، حيث ارتبط بالسلوفيني بنيامين سيسكو مهاجم لايبزج الألماني، والسويدي فيكتور جيوكيريس هداف سبورتنج لشبونة البرتغالي، ومواطنه ألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل.
ودارت تكهنات في وسائل التواصل الاجتماعي أن أرتيتا وبيرتا، الذي خلف إيدو في المنصب في مارس الماضي، دخلا في خلاف حول اسم المهاجم الذي يسعى الفريق لضمه.
وفي رده على ذلك قال أرتيتا: «حسناً إذا حدث ذلك، فهذا يعني أننا لم نشرح أنفسنا بشكل كافٍ، أو أننا لسنا واضحين بشأن ما نرغب به، وأضمن لكم أن ذلك لم يحدث». وأضاف: «لم يحدث ذلك في خمسة أعوام ونصف العام مع إيدو، وأضمن لكم أنه لن يحدث مع أندريا».
وتابع المدرب الإسباني: «تعلمنا الكثير بخصوص الانتقالات وعملنا بشكل جيد للغاية فيما لم يفعل الآخرون ذلك، لذلك علينا التأكد من أننا نختار بشكل صحيح، لكننا جميعاً بشر وللأسف لا أحد يمكنه التنبؤ بالمستقبل، وأندريا شخص طموح وواضح في أفكاره ورؤيته وما نرغب في تحقيقه».

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أرسنال
ميكيل أرتيتا
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