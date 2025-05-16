زفيريف يقبل الدعوة من «مكان الميلاد»



هامبورج (د ب أ)



قرر نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف المشاركة في بطولة هامبورج المفتوحة للتنس في بلاده، والتي تنطلق الأحد، وذلك بعدما خرج من دور الثمانية ببطولة روما للتنس.

وقال منظمو البطولة، إن زفيريف قبل بطاقة الدعوة للمشاركة في البطولة والتي تعد بمثابة تحضير لبطولة فرنسا المفتوحة التي تنطلق 25 مايو الجاري.

وقال زفيريف: «أنا سعيد للغاية بالعودة إلى هامبورج، الجميع يدرك ماذا يعني لي هذا المكان، هامبورج هي مكان ميلادي وبدأت لعب التنس هنا وتلقيت كذلك بطاقة دعوة للمشاركة في أول بطولة لتنس المحترفين هنا».

وخرج زفيريف من بطولة روما للتنس وذلك بعدما خسر أمام الإيطالي لورينزو موسيتي.

من جانبه، قرر الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، الانسحاب من بطولة هامبورج وذلك بعدما تأهل لقبل نهائي بطولة روما، ومن ضمن النجوم الذين سيغيبون عن البطولة يأتي موسيتي واليوناني ستيفانوس تستسيباس والدنماركي هولجر رون.



