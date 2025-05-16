الإمارات تتصدر اليوم الأول لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو



أبوظبي (وام)

شهدت منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، منافسة قوية وسط مشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة من 66 دولة حول العالم على بساط «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، وخصصت تحديات اليوم الأول لنزالات فئتي الهواة والأساتذة، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية عكست المكانة المتميزة للبطولة على الساحة الرياضية الدولية، والدور الريادي لدولة الإمارات في تطوير رياضة الجوجيتسو وتعزيز انتشارها عالمياً.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن تصدّر دولة الإمارات لجدول الترتيب العام للبطولة، ثم تلتها روسيا في المركز الثاني، وكازاخستان في المركز الثالث، في تأكيد جديد على تفوق اللاعبين الإماراتيين وقدرتهم على تحقيق الإنجازات الدولية.

وأكد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، أن بطولة أبوظبي جراند سلام تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أهم الوجهات العالمية لنجوم اللعبة، مشيراً إلى أن ما تبذله دولة الإمارات من جهود متواصلة يدعم تطوير اللعبة ورفدها بالكوادر الموهوبة.

وأشاد البطران بالمستوى الفني القوي الذي شهدته منافسات اليوم الأول، وعبّر عن فخره بالأداء المتميز الذي قدمه لاعبو ولاعبات الإمارات، والذي يعكس القدرات العالية التي يتمتع بها أبناء الوطن، واستعدادهم الدائم للمنافسة على أعلى المستويات.

وأعرب عدد من الفائزين عن سعادتهم بالفوز، مؤكدين أن البطولة تمثل محطة مهمة في مسيرتهم الرياضية، نظراً لقوة المنافسة والمستوى العالي للتنظيم.

وقال البطل الروسي تيمور عبدالله، الحائز على ذهبية الحزام الأزرق لوزن 77 كجم: «الفوز في هذه البطولة يحمل طابعاً خاصاً بفضل المستوى الفني والتنظيمي المتميز. أشكر القائمين على الحدث، وأتطلع للمزيد من النجاحات مستقبلاً».

كما أعرب البطل الإماراتي مانع المرزوقي، الحاصل على ذهبية وزن 94 كجم، عن سعادته بأدائه، وقال: «كان يوماً رائعاً، وقدمت أداءً يعكس حجم الجهد والتحضير الذي قمت به. هذه المشاركة من أبرز المحطات في مسيرتي الرياضية».

وتتواصل يوم غد منافسات البطولة بمشاركة لاعبي الفئات المتقدمة، ومن المتوقع أن تشهد النزالات المزيد من الإثارة والندية لفئتي الحزامين البني والأسود، في ظل سعي الجميع للتتويج بالميداليات وإضافة إنجاز جديد في واحدة من أبرز بطولات الجوجيتسو على مستوى العالم.



