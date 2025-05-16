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الرياضة

ألكاراز يقترب من «اللقب 19»

ألكاراز يقترب من «اللقب 19»
16 مايو 2025 21:16

 
روما (أ ف ب)

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بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثاً عالمياً المباراة النهائية لدورة روما لماسترز الألف نقطة في التنس، بفوزه على الإيطالي لورنتسو موزيتي 6-3 و7-6 .
ويلتقي ألكاراز في النهائي المقرر الأحد الإيطالي يانيك سينر المصنف أول أو الأميركي تومي بول.
وإذا قدر لسينر بلوغ النهائي، سيكون أول إيطالي يحقق هذا الإنجاز منذ عام 1978، في حين شهدت هذه الدورة تتويج أحد الإيطاليين بها للمرة الأخيرة عام 1976.
ويسعى ألكاراز إلى إحراز لقبه التاسع عشر في مسيرته والثالث هذا الموسم بعد تتويجه بطلاً في دوري روتردام ومونتي كارلو.
ويبدو ألكاراز في طريقه ليكون أفضل لاعب على الملاعب الترابية، بعد اعتزال مواطنه الأسطورة رافايل نادال، فمن عام وحتى الآن فاز 26 مباراة على هذا النوع من الأرضية مقابل خسارتين فقط وتوج خلال هذه السلسلة ببطولة رولان جاروس العام الماضي.
لم يجد ألكاراز الفائز بأربعة ألقاب كبرى في الجراند سلام، أي صعوبة تذكر في المجموعة الأولى ليفوز بها بسهولة 6-3.
انقلبت الأمور نوعاً ما في المجموعة الثانية التي أقيمت وسط رياح قوية، حيث تقدم روزيتي الذي أزاح الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانياً عالمياً في الدور السابق، 3-1 ثم 4-2 قبل أن يستعيد ألكاراز توازنه ويدرك التعادل 4-4 ثم حسم الجولة الفاصلة في مصلحته ليفوز في المباراة في قرابة الساعتين.
وكان الكاراز تغلب على موزيتي بالذات في نهائي دورة مونتي كارلو الشهر الماضي، ويستعد ألكاراز للدفاع عن لقبه بطلا لرولان جاروس في البطولة الفرنسية التي تنطلق في 25 الحالي.

التنس
إسبانيا
إيطاليا
روما
كارلوس ألكاراز
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