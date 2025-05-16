الظفرة ودبا.. موعد مع «المحترفين» أمام الإمارات والذيد

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

يترقب فريق الظفرة «المتصدر» ووصيفه دبا، ولكل منهما 50 نقطة، الإعلان الرسمي عن تأهلهما إلى دوري أدنوك للمحترفين، عندما يخوضان في السادسة وعشر دقائق مساء اليوم مواجهتين حاسمتين خارج ملعبيهما، ضمن الجولة 28 لدوري الدرجة الأولى، إذ يحل الظفرة ضيفاً على الإمارات، فيما يلعب دبا في ضيافة الذيد.

وتشهد بقية مواجهات الجولة مباريات العربي والفجيرة، ويلتقي مجد مع الحمرية، وحتا والجزيرة الحمراء، ويلعب جلف أف سي مع جلف يونايتد، فيما يغيب يونايتد «الخامس» برصيد 41 نقطة عن هذه الجولة.

ويدخل الظفرة المواجهة أمام الإمارات السابع بـ30 نقطة، واضعاً في اعتباره أن الفوز أو التعادل يضمن له المشاركة الـ19 في مواسم «دوري الأضواء»، والـ15 في عهد دوري المحترفين، منذ آخر ظهور له في موسم 2022-2023، والذي شهد هبوطه إلى جانب دبا، منافسه الحالي على الصعود.

في المقابل، يأمل دبا «الوصيف» حصد النقاط الثلاث أمام الذيد «الثامن» بـ29 نقطة، في مباراة تبدو الفرصة فيها مواتية لـ«النواخذة»، الذين اكتفوا بتعادل سلبي مع حتا في الجولة الماضية، من أجل حسم تأهلهم الرابع في طريق المشاركة السابعة في دوري المحترفين، بعد 6 مشاركات في مواسم: 2012-2013، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2018-2019، 2022-2023.

من جانبه، يتمسك الفجيرة «الرابع» بـ42 نقطة من 23 مباراة بآماله الضئيلة، عندما يحل ضيفاً على العربي «الثالث» بـ43 نقطة، في مواجهة مصيرية، بعد أن أهدر الفريق فرصته بالتأهل إثر الخسارة أمام مصفوت 2-3 في الجولة الماضية، وبات مطالباً بالفوز فقط للإبقاء على حظوظه الضعيفة، مع بقاء مباراتين في جعبته.