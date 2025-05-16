الهلال.. «الفوز المثير»

الرياض (د ب أ)



حقق الهلال فوزاً مثيراً على مضيفه الفتح 4-3، ضمن الجولة 32 من الدوري السعودي لكرة القدم.

ورفع الهلال رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف الاتحاد المتصدر، والذي تُوج بلقب المسابقة، عقب فوزه على الرائد 3-1، ليُتوج باللقب للمرة العاشرة في تاريخه.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفتح عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم الفتح عن طريق سفيان بن دبكة في الدقيقة 15، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 24 .

وفي الدقيقة 50 سجل ناصر الدوسري هدف تقليص الفارق للهلال، ثم أدرك زميله سالم الدوسري التعادل بعد ذلك بعشر دقائق، لكن الفتح عاد للتقدم مجدداً بالهدف الثالث عن طريق مراد باتنا في الدقيقة 82 .

وسجل ألكسندر ميتروفيتش هدف التعادل للهلال في الدقيقة 85، قبل أن يضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة 15 نجح الفتح في تسجيل هدف التقدم عن طريق سفيان بن دبكة، حيث تلقى عرضية مميزة من الجهة اليمنى، ليوجهها بضربة رأس في شباك الهلال مسجلاً الهدف الأول.

ولم تمر سوى تسع دقائق فقط، ليسجل بن دبكة ثاني أهدافه في المباراة والهدف الثاني للفتح، حيث تلقى عرضية أخرى، لكن تلك المرة من زميله حسين قاسم على الجهة اليسرى، ليوجهها بضربة رأس متقنة باتجاه شباك المغربي ياسين بونو، الذي لم ينجح في التعامل معها.

ولم يكن الهلال في أفضل أحواله في الشوط الأول، وتعرض لضغط كبير من جانب الفتح الذي هدد مرمى بونو في أكثر من مناسبة، سعياً وراء تسجيل هدف ثالث يعقد من مهمة الهلال.

وفي الشوط الثاني، انتفض الهلال بحثاً عن تسجيل هدف تقليص الفارق، وكان له ما أراد بعد خمس دقائق فقط من انطلاق الشوط، حيث تسلم ألكسندر ميتروفيتش الكرة داخل منطقة جزاء الفتح، ليهيئها للقادم من الجهة اليسرى ناصر الدوسري، ليطلق الأخير قذيفة سكنت شباك نواف العقيدي حارس الفتح.

وبعد ذلك بعشر دقائق، جاء الدور على القائد سالم الدوسري ليسجل هدف التعادل، حيث تبادل الكرات على الجهة اليسرى مع زميله البرازيلي مالكوم، لينفرد بمرمى العقيدي من الجهة اليسرى ويضع الكرة في شباكه. لكن الفتح لم يستسلم وعاد للهجوم مجدداً، ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82 عن طريق مراد باتنا. وجاء هدف باتنا بعدما تلقى تمريرة من زميله المتألق سفيان بن دبكة، لينطلق بالكرة من الجهة اليمنى، ثم يسددها أرضية في شباك بونو.

وبعد ذلك بثلاث دقائق سجل الهلال هدف التعادل الثالث عن طريق ألكسندر ميتروفيتش، حيث تلقى عرضية من سالم الدوسري من الجهة اليسرى، ليوجهها بضربة رأس في الشباك.

ولم يكتف المهاجم الصربي بذلك، بل سجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، حيث سدد كرة داخل منطقة الجزاء، لتصطدم بأحد المدافعين وتهز شباك الفريق المضيف.

وسجل الفتح هدفاً ألغاه الحكم في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بداعي التسلل على ماتياس فارجاس الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء وهزت شباك بونو، قبل أن يقرر الحكم إلغاءه بعد اللجوء لتقنية «الفار»، ثم أطلق صافرة نهاية المباراة بفوز الهلال 4-3.