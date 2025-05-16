جوارديولا: مانشستر سيتي يريد رفع الكأس



لندن (د ب أ)



قال جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه «من المهم للغاية» أن يفوز فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه كان يتعين على مانشستر سيتي أن يعيد تنظيم أهدافه هذا الموسم، بعدما فشل في الحفاظ على لقب الدوري الممتاز، والخروج مبكراً من دوري أبطال أوروبا.

ويأمل مانشستر سيتي أن يتمكن من الفوز بلقب لإنقاذ شيء من موسم مخيب للآمال، من خلال الفوز على كريستال بالاس في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي التي تقام السبت على ملعب ويمبلي، وتأمين مركز ضمن الخمس الأوائل في الدوري الأسبوع المقبل.

وقال جوارديولا: «هذه هي المشكلة الآن، أليس كذلك؟ كأس الاتحاد الإنجليزي ليس الخيار الأول».

وأضاف: «بالطبع نريد التتويج به، بمجرد تأهلنا للنهائي، نريد رفع الكأس، بالطبع هو لقب مهم للغاية».

بينما يهدف مانشستر سيتي للفوز بالكأس الـ19 في حقبة جوارديولا، ولقب كأس الاتحاد الثالث تحت قيادة المدرب الإسباني، يهدف كريستال بالاس للفوز بأول لقب في تاريخ النادي.

ويتوجه كريستال بالاس، بقيادة أوليفر جلاسنر، لملعب ويمبلي بعدما قدم عروضاً جيدة في النصف الثاني من الموسم، حيث خسر الفريق في أربع مباريات من 24 مباراة خلال هذه الفترة.

وقال جوارديولا: «كريستال بالاس فريق رائع. قدم موسماً جيداً. لديه السرعة والجودة وهو يشكل تهديداً حقيقياً».

وأضاف:«بالطبع يجب أن نؤدي بشكل جيد، ولكننا نسافر إلى لندن للفوز باللقب».

هذا هو الظهور الثالث على التوالي لمانشستر سيتي في النهائي، لكن الفريق سيكون حريصاً هذه المرة على تعويض هزيمته في الموسم الماضي أمام غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

وقال جوارديولا: «الفوز أفضل بكثير من الخسارة، كانت خيبة أمل في الموسم الماضي بسبب أدائنا، لكن قبلها بأربعة أو خمسة أيام كنا قد فزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الرابعة على التوالي، ربما لم تكن حالتنا الذهنية مثالية تماماً في ذلك الوقت».

وأضاف: «ولكن هذا مقبول، الشيء المهم هو أننا وصلنا للنهائي مرة أخرى بعدها بعام، إنه شرف وامتياز أن نتواجد هنا ثلاث مرات على التوالي».

ويبدو من غير المرجح لرودري، الغائب منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في سبتمبر الماضي، أن يشارك في المباراة رغم أنه كانت هناك تكهنات بأنه سيشارك في هذه المباراة عندما عاد للتدريبات مؤخراً. وقال جوارديولا: «إنه في حال أفضل بكثير، ولكنني أنتظر الأطباء، عندما يبلغونني بجاهزيته، سيلعب، لا نريد المخاطرة به أو نتخذ خطوة للخلف في هذا التوقيت».