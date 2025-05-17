تشيلسي.. «القفزة» إلى «الرابع»

لندن (رويترز)



حافظ تشيلسي على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه الصعب 1-صفر على ضيفه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل هدف في الشوط الثاني من مارك كوكوريا.

وسجل الظهير الإسباني الهدف بضربة رأس من مدى قريب، إثر تمريرة عرضية من القائد ريس جيمس الذي أربك دفاع يونايتد بمهاراته، عندما استدار بظهره، وأرسل تمريرة عرضية في الدقيقة 71.

وقال جيمس لشبكة سكاي سبورتس، وهو يقف إلى جواره كوكوريا «كنت أعرف أن لدي المساحة والوقت، كنت أدرك أنني وضعت الكرة في مكان جيد، هذا الرجل (كوكوريا) دائما يصل في الوقت المناسب».

وأطلق جيمس تسديدة قوية في القائم في الشوط الأول، بعد وقت قصير من وضع هاري مجواير مدافع اليونايتد الكرة في مرمى تشيلسي، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل بفارق طفيف.

وسنحت بعض الفرص القليلة لـ «اليونايتد» في حين ظهر التوتر على أداء تشيلسي، لكنه هيمن على معظم فترات المباراة.

وارتقى تشيلسي للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقاً على أستون فيلا، الذي فاز على توتنهام 2-صفر، مع تبقي مباراة واحدة لكلا الفريقين في الموسم.

وأضاف جيمس «فريقنا ينتمي لدوري أبطال أوروبا والمنافسة في أفضل البطولات».

وتتأهل الفرق الخمسة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا، والذي أصبح هدف تشيلسي منذ تولي إنزو ماريسكا مسؤولية تدريب الفريق في بداية الموسم.

وشعر ماريسكا ومقاعد بدلاء تشيلسي بالارتياح واحتفل اللاعبون والجماهير بشدة عقب صفارة النهاية.

وكانت هذه أخر مباريات تشيلسي على أرضه في الدوري، وذلك بعدما قدم الفريق أداءً متذبذباً تحت قيادة المدرب الإيطالي.

ويخوض الفريق اللندني مباراته الأخيرة في الموسم خارج أرضه الأسبوع المقبل أمام نوتنجهام فورست الذي يحتل المركز السابع ولا يزال يسعى للتأهل الأوروبي.

ويحتل اليونايتد، الذي تحول هدفه بعد موسم بائس للفوز بلقب الدوري الأوروبي على حساب توتنهام يوم الأربعاء المقبل، المركز 16.