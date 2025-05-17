توتنهام.. «البائس 21» قبل نهائي «يوروبا ليج»!



برمنجهام (رويترز)



تغلب أستون فيلا المتألق على ضيفه توتنهام 2-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليعزز فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا ويترك ضيفه المجروح للتركيز بشدة على نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل.

ومع استحواذ فيلا على الكرة في أجواء احتفالية في مباراته الأخيرة على أرضه هذا الموسم، جاء هدف التقدم في الدقيقة 59، عندما وضع قلب الدفاع إزري كونسا الكرة في الشباك، بعد أن هيأها له أولي واتكينز بضربة رأس، ليحولها من داخل منطقة الجزاء للشباك.

وسجل لاعب الوسط بوبكر كمارا الهدف الثاني لأستون فيلا في الدقيقة 73 لينهي مقاومة توتنهام الباهتة، والذي يأمل في إنقاذ موسمه البائس في مدينة بلباو يوم الأربعاء المقبل، في حال فوزه على منافسه المحلي مانشستر يونايتد والتتويج بلقب الدوري الأوروبي.

ومع تبقي مباراة واحدة على نهاية الموسم، صعد فيلا للمركز الخامس في ترتيب الدوري، أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، برصيد 66.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع، ويملك نفس رصيد النقاط، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، بعد فوزه 1-صفر على ضيفه مانشستر يونايتد.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز السادس برصيد 65 نقطة لكن تتبقى له مباراتان.

وقال كونسا صاحب الهدف الأول لفيلا، إن هدفه جاء من ركلة ركنية روتينية تدرب عليها الفريق خلال الأسبوع، مما وضعهم في طريق الفوز الثامن على التوالي على ملعبهم.

وأضاف «سعيد بنجاحنا في الفوز في آخر مبارياتنا على أرضنا ومنح الجماهير شيئاً للهتاف من أجله، كنا ندرك ضرورة الفوز، نريد المشاركة في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، تذوقنا طعم المشاركة الأوروبية هذا الموسم، وتأهلنا لدور الثمانية، بالنسبة لنا كلاعبين إنها بطولة تريد المشاركة فيها».

بعد تعرضه للهزيمة 21 هذا الموسم، يحتل توتنهام المركز 17 في الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، ويتقدم فقط على الأندية الثلاثة التي هبطت للدرجة الثانية بالفعل.

رغم كثرة الإصابات التي عانى منها الفريق، إلا أن أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام بدا سعيداً برؤية القائد سون هيونج-مين العائد مؤخراً من الإصابة لائقاً وجاهزاً لمواجهة نهائي «يوروبا ليج».

وقال بوستيكوجلو عن قائد كوريا الجنوبية «إنه جاهز ومتاح، كان مهماً، وشعر أنه استعاد بعض زخمه وإيقاعه».

وشارك سون في أفضل هجمات الفريق اللندني، لكن في الحقيقة لم يشكل توتنهام خطورة كبيرة على فيلا الذي فاز بسهولة حتى دون أن يظهر بقوته المعتادة.

وكاد مورجان روجرز أن يهز شباك الضيوف بضربة رأس لكن أنتونين كينسكي حارس توتنهام، أبعدها بينما أزعج ماركو أسينسيو الضيوف بمهارته وأطلق واتكينز تسديدة منخفضة مرت بجوار القائم مباشرة.

وقال أوناي إيمري مدرب فيلا، الذي لكم الهواء من الفرحة قبل التقاط الصور الذاتية مع الجماهير بعد المباراة، «سعيد للغاية،علينا أن نحافظ على ثبات أدائنا مثلما نحن عليه الآن، مع التركيز وبذل قصارى جهدنا، لا يزال أمامنا الكثير من العمل لنحظى بفرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل».

وسيخوض فيلا مباراته الأخيرة بالدوري خارج أرضه أمام مانشستر يونايتد بينما سيذهب تشيلسي لمواجهة نوتنجهام فورست.

وسيستضيف مانشستر سيتي فريق بورنموث ثم يلعب خارج أرضه مع فولهام.

وأشاد بوستيكوجلو مدرب توتنهام، الذي يتعرض لضغوط شديدة، بالمجهود الذي بذله فريقه في ملعب فيلا بارك لكنه قال في النهاية إنهم استنفذوا قوتهم.

وبعد فشله في تحقيق أي انتصار في آخر ست مباريات بالدوري الممتاز، جاءت أفضل فرص توتنهام عندما كادت تسديدة بالكعب من الجناح ويلسون أودوبير أن تخدع إميليانو مارتينيز حاس فيلا قبل أن ينقذ الموقف.

وقال المدرب الأسترالي «قبل أن يسجلوا، بذل اللاعبون مجهوداً كبيراً، لم نسمح لهم بفتح الكثير من المساحات، وكانت لنا بعض اللحظات التي سيطرنا فيها أيضاً،

بمجرد أن سجلوا، أعتقد أننا فقدنا الثقة والإيمان وكنا مرهقين، ثم أفلتت منا المباراة بسهولة».